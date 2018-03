Mancera espera decisión sobre impugnación a su candidatura al Senado

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionado sobre su futuro político.

Yo estoy esperando la decisión, porque ahora ya es un tema mío. Yo no voy hacer una propuesta o un planteamiento de llegar a una posición legislativa cuestionada. De ninguna manera, no, no me interesa eso. Cualquier sombra de cuestionamiento por supuesto que nulifica esto. A mí me interesa primero que esté definido. La primera definición tendrá que ser por los órganos de justicia de Acción Nacional, ante la impugnación de Madero, me interesa que le resuelvan el planteamiento a Madero. Por supuesto también en el esquema de su derecho que él ha planteado. Me interesa también por supuesto que después de eso lo resuelva el tribunal. Es indispensable”, dijo.