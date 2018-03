Mancera aguarda reunión con líderes de Por México al Frente

Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, espera una reunión, la próxima semana, con Ricardo Anaya y líderes de “Por México al Frente”, para definir el convenio de coalición de Gobierno.

“Habrá una reunión la próxima semana por el miércoles o jueves de la próxima semana. Esta reunión se está planteando precisamente para poder establecer, en su caso, cuáles son los fines, los propósitos las causas que habría de trabajar, algo que da ánimo y da aliento en esta tarea de lo que hemos venido hablando que es la construcción del Gobierno de Coalición”, dijo Mancera.

En otros temas informó que mandará a la Asamblea Legislativa una iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen y adicionen diversas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley Nacional de Ejecución Penal con el fin de castigar de forma más severa el delito de narcomenudeo cerca de planteles educativos.

“¿Qué estamos planteado? Primero un incremento en la sanción que se adicionen las conductas de transporte y tráfico por qué hoy se está hablando de consumo y necesitamos también estas otras conductas. Es decir, estamos haciendo propuestas para un corrector de tipo penal y estamos haciendo propuestas también de modificación de la agravante de la referencia del lugar, del espacio donde se comete el delito. Hasta hoy estamos hablando de 300 metros alrededor de los planteles educativos. Estamos considerando nosotros que esto debe amplíe al menos a un kilómetro […] se está solicitando cuando se cometa con esta conducta agravada de estar comercializando, estar distribuyendo en este radio en donde se afecte universidades donde ha sido el caso de la UNAM, no se les conceda ningún beneficio a quienes cometan estas conductas”, señaló.

Mencionó que, en casi seis años de gobierno, el uso y portación de armas de fuego ha incrementado en la Ciudad de México y no hay una pena ejemplar por ello.

“Nos llevó casi cuatro años llevar lograr que el Senado de la República tuviera esta iniciativa porque ahí fue donde empezó, cada inicio de legislatura incidiríamos en el tema de armas, instituíamos en el tema de armas eran de un partido cuando empezó la iniciativa y acabó en otra cuando se aprobó. Imagínate. Ya que se logra en el Senado que por unanimidad se apruebe, llega a la Cámara de diputados y llevamos desde 2016 que no se puede aprobar. Van a ser 6 años para aprobar una ley, si es que deciden que se apruebe. No hay una toma de conciencia no saben el daño que se hace con esto de permitir que la gente esté armada en la calle”, afirmó.

Esto dijo en conferencia de prensa en el salón “Murales” en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

(Con información de Amador Narcia Crespo)

