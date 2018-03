López Obrador solicita registro como candidato ante el INE

Andrés Manuel López Obrador solicitó su registro como candidato a la presidencia de la República por la Coalición Juntos haremos historia, ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el auditorio del Instituto escuchó el compromiso del Presidente consejero, Lorenzo Córdova de imparcialidad absoluta, y una actuación sin filias, ni fobias de parte de la autoridad electoral.

En la explanada, ante invitados especiales, mineros, dirigentes del PT, Morena y PES, legisladores, estructura y simpatizantes, junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, dijo que promueve el cambio por una ruta de concordia y reconciliación, bajo la premisa de que la patria es primero.

Éste es el momento de volver a extender la mano abierta y franca a nuestros adversarios, a quienes ni siquiera consideramos como enemigos, porque no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos, tenemos adversarios. Ahora de nueva cuenta manifestamos a los integrantes del poder económico y político del país que no les guardamos rencor y les aseguramos que, tras su posible derrota en 2018, no habrá represalias, ni persecución, ni destierro para nadie. Declaramos enfáticamente lo que se necesita es justicia no venganza”, dijo López Obrador.