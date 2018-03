López Obrador pide un compromiso anti fraude electoral

En Aguascalientes, ante medios locales y nacionales, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, consideró necesario que se haga un compromiso anti fraude electoral.

Todos, el INE, el TRIFE, el presidente, los presidentes de los partidos, los dueños o directivos de los medios de comunicación. Todos, una campaña por la democracia, una campaña por el respeto al voto, una campaña que podríamos llamar ‘sufragio efectivo’, ‘voto efectivo’, ‘democracia efectiva’. Todos, todos, todos ir a votar y todos cuidar que se respete el voto, que no haya fraude electoral”, señaló.

Descartó que se haya sido errónea su expresión en la convención bancaria de Acapulco en el sentido de que no intervendría en caso de que exista un fraude electoral.

No voy a llamar a la violencia, nunca lo he hecho, ahí está ya expresado lo que pienso, que lo lean bien y ojalá se difunda como lo dije para que no se asuste nadie, ni se malinterprete”, pidió. Señaló que sostiene que, “si hacen un fraude que los que lleven a cabo ese fraude se hagan cargo de atender las protestas que seguramente se van a llevar a cabo de todo el pueblo; es un llamado de atención a los mapaches electorales y a sus jefes, a los que están acostumbrados a hacer fraudes, a pisotear la voluntad el pueblo, que ya vayan midiéndole, que ya vayan midiéndole, ahora sí que tentándole el agua a los camotes”.