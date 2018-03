López Obrador cuestiona el tono en que lo retan a debatir

En Zacatecas, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, cuestionó el tono en el que los candidatos del (Partido Revolucionario Institucional) PRI y del (Partido Acción Nacional) PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, respectivamente, le retan a debatir con ellos en el periodo de intercampaña.

Tras reunirse con estructura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en entrevista los llamó a que lo respeten.

Me están retando hasta con malas formas, de manera machista; sí, sí, muy machista eso, no, no, no, no. Amor y paz. Me quieren echar montón, me quieren trampear, pero los asesores, los rusos de Catemaco y de Zacapoaxtla, de Tuxtla Chico y de Tepetitán, me dicen que no caiga yo en ninguna provocación, me dicen: Andrés Manuel, Andresmanuelovich, tú tranquilo, ahí llévatela tranquilo, como pateando un bote. Nada más les pido que me respeten, eso de que me faltan pantalones, como dicen los jóvenes, eso sí calienta”, afirmó el candidato.