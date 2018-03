López Obrador confirma la fecha cuando se registrará ante el INE

Andrés Manuel López Obrador llegó a León, Guanajuato, donde se reunió con la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); al término confirmó la fecha cuando se registrará ante el Instituto Nacional Electoral (INE), detalló que el viernes 16 de marzo se registrará como candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia.

Afirmó que realizará una campaña de propuestas, incluso en los debates, dijo, será propositivo y dejará de lado cualquier provocación.

Que se ahorren todas las provocaciones porque no me voy a enganchar en ningún debate, en ninguna discusión, no voy a molestarme, ando muy contento y miren ‘amor y paz’ […] voy a usar lo que hace como 16 o 18 años usaba yo, lo que diga mi dedito. Si le preguntan: ¿te vas a pelear?, lo que diga mi dedito. ¿Vas a contestar lo que dijeron que te faltan pantalones?, lo que diga mi dedito […] en el debate propuestas, voy a ser propositivo. Se me van a venir todos juntos, me van a echar montón, si acaso voy a sacar una cartulina que diga ‘no sean montoneros, vénganse de cinco en cinco’”, señaló.