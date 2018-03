Lista de candidatos plurinominales del PRI; el análisis en ‘Estrictamente Personal’

El analista político Guillermo Sesma y el periodista Enrique Hernández analizaron este martes, en ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio, la lista del PRI a candidatos plurinominales para la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Para Guillermo Sesma dicha lista no está equilibrada y destacó que fue en Toluca donde se llevó a cabo, a puerta cerrada, la votación para las plurinominales.

Dijo que esta lista está muy cargada del lado hacendario y de lo mexiquense, además de que cuenta con gente muy cercana a la campaña de José Antonio Meade.

El periodista Enrique Hernández mencionó que las listas se presentan, pero pueden ser modificadas todavía y “además tienen el cálculo de…voy a poner en la lista a tal o cual, pero ya cuando gane o cuando llegue voy a cambiarla a la Secretaría de X, Y ó Z”.

Ejemplificó con el caso de Olga Sánchez Cordero, en las listas que ha anunciado López Obrador, quien, según el analista, desea tener en la Secretaría de Gobernación.

Enfatizó que estas personas que pueden llegar al Congreso lo hacen en septiembre, es decir, antes de que asuma el nuevo presidente.

Guillermo Sesma mencionó el caso de Héctor Murguía Lardizabal, expresidente municipal de Ciudad Juárez y señalado por la DEA de tener un presunto vínculo con el Cártel de Juárez, y que ahora aparece en la lista de plurinominales.

Añadió también el caso de Dulce María Sauri, que se fue del PRI por tener problemas con el partido e incluso había hablado mal de éste y ahora aparece también en la lista, en el número dos.

Sesma hizo hincapié en el criterio para hacer dichas listas, porque no es lo mismo estar en el lugar 39, sin posibilidades de entrar, a estar en los primeros ocho lugares.

Señaló también las diferencias entre las circunscripciones y cuánto se votó en éstas, pues no es lo mismo la circunscripción del sureste donde está Oaxaca, Campeche, donde quizá el padrón del PRI sea más amplio, porque tiene más fuerza, que el centro del país, donde está el Estado de México, “que se ha caído, que va en tercios, que es la Ciudad México, que no está tan bien representado el PRI, que en las encuestas lo vemos no llegando a dos dígitos, entonces depende de la circunscripción si entra entre el (candidato) seis u el ocho”.

Para el periodista Enrique Hernández, a la gente no le importan las listas de candidatos plurinominales y no le sorprende que en éstas haya líderes sindicales, apegados al presidente, apegados al candidato, pues esto es lo común.

Guillermo Sesma insistió en el hecho de que las listas se hayan elaborado en el Estado de México.

Según Enrique Hernández, el hecho de que se hayan hecho en el Estado de México obedece a que es ahí donde el PRI ha tenido su victoria más importante y porque el presidente de la República es nativo de ahí.

Sesma mencionó la subrerrepresentación de Veracruz y dijo que en la tercera circunscripción hay mucha gente de esta entidad, “donde hoy vemos al PRI en encuestas, estar en tercer lugar lejos de los punteros que es el Frente y Morena”.

Según Enrique Hernández hay que entender la lógica de la lista pues es de personajes que le dan prestigio al partido, pero les dan un lugar en ésta no sólo para que piensen y sueñen con un escaño o curul, sino para que hagan trabajo político. Agregó que hay tantas personas de Veracruz en la lista porque al PRI le está yendo muy mal en esa entidad.

Guillermo Sesma opinó que cuando se va a ganar una campaña no se mete tanta gente a las listas y cuando se tiene potencialidad de ganar “las cuidas más”.

Hernández consideró que todo esto puede generarle votos al PRI si se hace trabajo territorial y se hace la batalla “en lugares donde la traen caída”.

Sesma mencionó el caso de Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, que había negado interés a una candidatura plurinominal y ahora aparece en la lista. Sesma cuestionó si está bien que el líder nacional del partido esté en “la uno, por su circunscripción”. “Él va a ser diputado, va a ser diputado”, enfatizó el analista.

Para Enrique Hernández esto forma parte de la estrategia del cambio de Presidencia del PRI y “es lo que hay”. Agregó que la lista se tiene que presentar, se tiene que elaborar y hay toda una lógica de proceso interno, lo que es muy importante

“¿Por qué en Toluca, por qué en privado, por qué sin medios?”, cuestionó y subrayó que los priístas están en un “cuarto de guerra, muy caliente, porque están recibiendo todo el tiempo documentos, tendencias y están viendo que no están levantando el asunto”.

El analista político Guillermo Sesma retomó el tema de Enrique Ochoa y su posición en la lista plurinominal y preguntó cómo un líder nacional de un partido puede decirle a sus militantes “tú no pudiste estar, no saliste votado, nadie te propuso”.

Con información de Estrictamente Personal

AAE