Liberan al agresor de la actriz Fernanda Ostos, acusado de abuso sexual

La tarde de este jueves se llevó a cabo la audiencia de Jesús Uzziel Granados Castillo, quien agredió sexualmente a Fernanda Ostos la tarde del martes pasado mientras caminaba por una de las calles más concurridas de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Para Fernanda, la decisión del juez de Control fue decepcionante debido a que solo dictó medidas cautelares para el agresor de 26 años de edad.

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer imágenes del C5, en las que se observa la detención de Jesús Uzziel Granados Castillo en la calle Parras número 4, en la colonia Condesa, luego de que la actriz Fernanda Ostos lo persiguió desde la calle de Ámsterdam 32, donde fue agredida sexualmente por Granados.

Este jueves, un juez de Control le ordenó al agresor no acercarse a Fernanda, ni al lugar de los hechos, además de que deberá firmar cada 15 días, esto como medidas cautelares, luego de que le tocó los senos a la actriz y fue acusado de abuso sexual.

No me siento tan respaldada, la verdad, porque ok, le prohibieron acercarse a mí, pero ¿y las demás mujeres qué onda?, cuestionó Fernanda tras la audiencia.