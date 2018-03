Javier Lozano pide a PGR avanzar en investigación a Ricardo Anaya

El coordinador de Voceros de la campaña de José Antonio Meade, Javier Lozano, llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) a avanzar en las investigaciones en contra de Ricardo Anaya, sin dejarse presionar por el ambiente electoral del país.

Nos adherimos al posicionamiento, a la petición que hicieron los intelectuales en la carta enviada al señor Presidente de la República: no queremos ver a una PGR actuante con filias o con fobias. No queremos verlos con prejuicios o con preferencias, pero sí queremos ver a una PGR que investigue a fondo estas operaciones, que no se deje inhibir, que no se deje presionar ni chantajear, porque su obligación constitucional es investigar los delitos federales. Lo verdaderamente grave, es que tengamos un candidato a la Presidencia de la República manchado, señalado y bajo sospechas de formar parte de una red de delincuencia organizada y de lavado de dinero”, señaló Lozano.