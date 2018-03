Jaime Rodríguez acude al INE para solicitar registro

En el último día del plazo, Jaime Rodríguez Calderón acudió al INE a solicitar su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República, a pesar de no contar con la totalidad de las firmas requeridas, según el conteo del propio Instituto Nacional Electoral.

Por lo que reclamó:

Pero sí te pido Lorenzo y a todos los consejeros, que revisen bien esta aplicación, yo no quiero ir a la confronta con ustedes, es una aplicación que no ha servido, que entramos en ella porque no teníamos otra posibilidad, que hoy estamos en la revisión y me estoy dando cuenta de que Benito Nacif dijo: ’revisamos al cien por ciento y te aseguro que no revisaste al cien por ciento´”.