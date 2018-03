Instituciones sin fines de lucro representan 3.0% total del PIB: INEGI

El Producto Interno Bruto (PIB) de las instituciones no lucrativas (públicas y privadas) alcanzó un monto de 559 mil 490 millones de pesos al cierre de 2016, lo que representó el 3.0 por ciento del PIB total del país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Al presentar la Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México, 2016, precisó que, por actividad económica, el PIB de las Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL) se concentró en los servicios educativos.

También participaron en otros servicios excepto actividades gubernamentales, y en las actividades agrupadas en legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y organismos internacionales, primordialmente.

Durante 2016, las organizaciones no lucrativas privadas, también denominadas como tercer sector o sector no lucrativo, registraron un nivel en su PIB de 259 mil 082 millones de pesos, mientras que los organismos no lucrativos públicos registraron 300 mil 408 millones de pesos.

El valor económico del trabajo voluntario de las ISFL privadas fue equivalente a 112 mil 722 millones de pesos, del cual 50.8 por ciento fue generado por las mujeres y 49.2 por ciento correspondió a los hombres.

El número de voluntarios que participaron en las ISFL llegó a dos millones 101 mil personas, de las cuales 94.2 por ciento participó en organismos no lucrativos privados, puntualizó.

