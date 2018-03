INE invalida más de tres millones de firmas fraudulentas a aspirantes independientes

Los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República presentaron millones de apoyos ciudadanos fraudulentos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tan solo de la revisión total a los respaldos de los tres aspirantes que inicialmente habían cumplido con los números requeridos por la ley, es decir, que habían alcanzado 866 mil 593 firmas o más a su favor en al menos 17 entidades del país, el INE invalidó tres millones 430 mil 451 apoyos que resultaron falsos.

Únicamente la aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo cumple con el umbral de firmas exigidas por ley”, precisó Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Esto, a pesar de que la autoridad le invalidó 708 mil 606 apoyos ciudadanos que no pasaron la revisión legal.

Ella inicialmente hizo llegar al INE 1 millón 578 mil 774 respaldos. Luego de la revisión uno a uno, se detectaron 432 simulaciones de credencial de elector, 212 mil 198 copias fotostáticas y seis mil 714 documentos no válidos, además de los apoyos duplicados, los ciudadanos que aparecen en el padrón, pero no en la lista nominal, las bajas del Registro Federal de Electorales, los no encontrados, las inconsistencias y los ciudadanos fuera del régimen de excepción.

La suma alcanzó 708 mil apoyos inválidos.

El INE validó 870 mil 168 apoyos en 21 entidades federativas.

Con tres mil 575 firmas por arriba del mínimo requerido, Margarita Zavala cumple con el requisito legal numérico.

Por su parte, Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador de Nuevo León con licencia, hizo llegar al INE dos millones 34 mil 403 apoyos, de los cuales también le restaron las duplicidades, los que aparecen en el padrón, pero no en lista nominal, las bajas del Registro, los no encontrados, las inconsistencias y los ciudadanos fuera del régimen de excepción. También le restaron 158 mil simulaciones de credenciales, 205 mil 721 fotocopias y 23 mil 644 documentos no válidos. En total, le fueron invalidados un millón 198 mil 892 apoyos y le quedaron firmes 835 mil 511 respaldos, es decir, por 31 mil 82 firmas, no logró llegar al mínimo legal requerido.

Armando Ríos Piter envió al INE un millón 765 mil 599 apoyos. Después de las duplicidades, los que aparecen en el padrón, pero no en lista nominal, las bajas del Registro, los no encontrados, las inconsistencias y los ciudadanos fuera del régimen de excepción bajó a 1 millón 149 mil 63 apoyos, pero además la autoridad le invalidó 811 mil 969 simulaciones de credenciales de elector, 88 mil 183 fotocopias y seis mil 265 documentos inválidos. Todo esto sumó un millón 522 mil 953 apoyos no válidos y quedó con 242 mil 646 apoyos ciudadanos firmes cumpliendo con la dispersión en tan solo tres entidades del país.

Podrán ejercer su garantía de audiencia durante los cinco días subsecuentes a partir de hoy, las audiencias a solicitud de los aspirantes servirán para aclarar y resolver cualquier duda sobre la revisión realizada”, precisó el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Claro que fue exitoso porque todas las personas podían registrarse si buscaban una candidatura independiente y claro que tenían que cumplir con los requisitos legales y nosotros estamos haciendo la revisión que a nosotros nos corresponde hacer y tal vez para algunos no va a ser exitoso, si pensaban que yendo por alguna otra vía podrían obtener alguna candidatura por la vía independiente”, dijo Adriana Favela, consejera electoral del INE.

Si después de las audiencias los aspirantes a candidatos independientes no logran revertir la invalidez de los apoyos que presentaron, el Consejo General del INE confirmará los números y será entonces cuando los inconformes puedan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con información de Claudia Flores

LHE