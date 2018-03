‘INE está infiltrado políticamente y no tiene credibilidad’, asegura Armando Ríos Piter

De más de un millón de firmas que presentó el aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter, el Instituto Nacional Electoral (INE) le anuló 811 mil 969 debido a que eran falsas.

En entrevista para En Punto, Ríos Piter dijo que “cuando un sistema pierde credibilidad hay que ver que lo está moviendo detrás, yo metí un millón 170 mil firmas que me fueron validando, y que fueron de carne y hueso, y ahora resulta que no son, y resulta que además de todo, me las ponen en el rubro de simulación”.

Ríos Piter aseveró que “El sistema perdió credibilidad porque hay filtración que tiene clara finalidad de sesgar la visión, la opinión de la gente”.

El aspirante acusó que el expresidente Felipe Calderón intervino para impulsar a su esposa, Margarita Zavala, y aseguró que recurrirá a la verificación firma por firma para revisar el sistema que, reiteró, “no es creíble porque el INE está infiltrado políticamente”.

Con información de En Punto

LHE