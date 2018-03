INE aprueba cambios al diseño de las boletas electorales

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cambios al diseño de las boletas electorales y del cuadernillo que utilizarán los funcionarios de casilla para transcribir los resultados de la elección del próximo 1 de julio.

El objetivo es agilizar la realización y precisión del conteo rápido que permitiría a esta autoridad electoral dar a conocer resultados de la elección de presidente de la república y de gobernadores el día de la jornada electoral a las 11 de la noche.

Los consejeros electorales explicaron que el rediseño del cuadernillo es para facilitar su uso a los funcionarios electorales y el rediseño de las boletas electorales, así como la colocación de carteles, arriba de las urnas, será para facilitar a los ciudadanos el depósito correcto de las boletas en la urna que corresponda.

Las boletas electorales no solo tendrán colores al frente sino también en su reverso.

En el caso de la boleta para elegir presidente, domina el color café y la leyenda Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. La de gobernador será beige con la leyenda gubernatura. La de ayuntamientos es verde olivo; la de senador es gris, la de diputados federales, verde pálido; y la de diputados locales, rosa.

Estas boletas para cargos legislativos tienen franjas de colores al reverso y las listas de candidatos.

El hecho de que las boletas electorales, ahora no solamente, presidencial y la de gobernadores, de entrada, no solamente estén identificadas con un color particular sino además estén diferenciadas porque al reverso el color que corresponde a dicha boleta es uniforme y permite una identificación evidente, clara e indubitable al momento que la boleta sea doblada por el ciudadano, nos permitirá, además de las medidas adicionales, el cartel que mencionaba el consejero Baños, propiciar mejores condiciones para que este error se reduzca al mínimo”, afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.