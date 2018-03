Indígenas mazahuas mantienen plantón en sistema Cutzamala para exigir agua potable

Margarita Reyes vive en la comunidad Manzana de Zacatonal, en el municipio de San José Villa Allende, en el Estado de México. A 100 metros de distancia de su casa están los ductos del Sistema Cutzamala, que trasladan 19 metros cúbicos de agua por segundo a Toluca, la Ciudad de México y a municipios conurbados.

Ninguna de las 40 familias que ahí habitan tiene agua potable.

Con ayuda de una bomba, Margarita obtiene agua de un río cercano.

Quienes viven más lejos del río, llevan agua hasta sus casas caminando, en burro o en tractor.

Guillermo Reyes, habitante de la comunidad Manzana de Zacatonal, gasta 300 pesos cada tercer día para obtener agua, 200 pesos de la renta de un tractor y 100 pesos de gasolina para la bomba, que tarda cuatro horas en llenar sus tinacos.

Don Guillermo dijo que llevan seis años “solicitando el agua y no nos la han querido dar”.

A tres kilómetros del Sistema Cutzamala se ubica la comunidad Salitre del Cerro, donde los habitantes se abastecen de agua en ríos y manantiales.

Manuel Ortiz, comisario ejidal de Salitre del Cerro, señaló que tienen suficiente agua, “el problema es cómo hacerla llegar a nuestros hogares”.

En 2004, como parte de los compromisos pactados con las comunidades mazahuas, el Gobierno federal construyó, en Salitre del Cerro, una red hidráulica e instaló tomas de agua en las casas de cada uno de los dos mil habitantes, que hasta ahora no se han podido utilizar porque el sistema de captación y bombeo no funciona.

Rutilo Marcelino Martínez, habitante de Salitre del Cerro, informó que el sistema de bombero no funciona desde hace 14 años, “por falta de mantenimiento que no se ha dado… Por lo mismo que no está bombeando se está tirando” el agua.

Más del 50 por ciento de las comunidades mazahuas, de los cinco municipios que albergan el Sistema Cutzamala, carecen de agua potable.

Más de 300 mil gentes no saben lo que es abrir una llave de agua… cuando tenemos el oro blanco en nuestra zona”, reveló Manuel Araujo, integrante del frente mazahua Desarrollo Sustentable del Sistema Cutzamala A.C.

En 2004, el Gobierno federal se comprometió, entre otras cosas, a dotar a las comunidades mazahuas de agua potable, de las cuales, sólo el 35% de ellas cuenta actualmente con el servicio.

Mientras el Gobierno federal no cumpla, el plantón, que iniciaron el 8 de marzo, afuera de la planta potabilizadora de Berros, continuará.

Con información de Cecilia Reynoso.

RMT