Incendio consume toneladas de papel, cartón y plástico en Jalisco

La madrugada de este sábado, decenas de toneladas de papel, cartón y plástico fueron consumidas por un incendio en un terreno de dos mil metros cuadrados, ubicado a 500 metros de la avenida Inglaterra, en la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan, Jalisco.

El fuego alcanzó una bodega de acero y láminas.

Al lugar llegaron bomberos municipales, quienes solicitaron apoyo a otras corporaciones.

Cerca de 50 bomberos de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y la Brigada 249, sumaron esfuerzos para sofocar las llamas.

Dentro de la bodega había cinco trabajadores; todos lograron salir, dos de ellos lesionados.

Estábamos trabajando, cuando empezamos a ver que empezó a salir humo, pero no supimos como inició le fuego, tratamos de hacer lo posible de apagarlo, pero no pudimos porque el fuego empezó más fuerte y más fuerte y ya no nos pudimos acercar”, señaló Jesús Manuel Rodríguez, empleado de Recicladora.