Horario de verano inicia en municipios fronterizos del norte de México

Este domingo inició el horario de verano en 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país.

Los habitantes adelantaron una hora el reloj para facilitar las actividades comerciales y familiares de los residentes de México y Estados Unidos.

La Secretaría de Energía informó que en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, cambió el horario y solo el estado de Sonora, se mantendrá sin cambio.

Los municipios que cambian horario son:

En Baja California:

Pues se dice que es para aprovechar la luz del día, pero la verdad yo pienso que el ahorro de la energía, pues seguimos pagando lo mismo en los recibos, no nos ayuda mucho”, señaló Olivia Quiñones, ciudadana.

En Chihuahua:

No pues me parece a mí bien, me parece bien, así se gastaría menos energía, supuestamente para eso lo hace”, aseguró Jesús Castro, ciudadano