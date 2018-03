Hawking deja un ‘legado imborrable’: Universidad de Cambridge

La Universidad inglesa de Cambridge destacó que el físico británico, Stephen Hawking, fallecido esta madrugada, a los 76 años de edad, fue una “inspiración para millones” de personas y deja al mundo “un legado imborrable”.

En una declaración, Stephen Toope, vicerector de esa institución académica, en la que trabajaba Hawking, dijo que el profesor fue un “individuo único”, que será recordado con “calidez y afecto”, no solo por la universidad sino también en todo el mundo.

“Su carácter fue una inspiración para millones”, agregó Toope.

Hawking, una de las mejores mentes científicas del mundo, era miembro de Gonville & Caius, uno de los colegios de la Universidad de Cambridge, que hoy abrirá un libro de condolencias.

Tras conocerse el fallecimiento del matemático, el inventor de la web, Tim Berners-Lee, destacó en su cuenta de la red social Twitter que el mundo “ha perdido una mente colosal y un espíritu maravilloso. Stephen Hawking, descansa en paz”.

El físico James Hartle, que trabajó con Hawking, declaró hoy a la BBC que el físico “inspiró a mucha gente” y resaltó que “tenía una capacidad maravillosa para ver todo el desorden que hay en física y ver cuáles eran los puntos esenciales”.

Por su parte, el astronauta británico, Tim Peake, tuiteó que el físico “inspiró a generaciones a mirar más allá de nuestro planeta azul y a ampliar nuestro entendimiento del universo”.

He inspired generations to look beyond our own blue planet and expand our understanding of the universe. His personality and genius will be sorely missed. My thoughts are with his family.

BBC News – Stephen Hawking dies aged 76 https://t.co/YOuoA6rfzP

— Tim Peake (@astro_timpeake) 14 de marzo de 2018