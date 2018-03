Graves disturbios entre policías y ciudadanos senegaleses en Lavapiés, Madrid

Ciudadanos senegaleses relatan lo sucedido: “Más o menos tres kilómetros por ahí detrás de él con una moto. Se desmayó y un compañero nuestro le estaba ayudando a sacar la lengua, viene la policía y lo empuja”.

“Si no es una es otra, no es una cosa nueva. No solamente hoy o ayer, de una manera u otra siempre nos matan”, señaló otro ciudadano senegalés.

Tanto el Ayuntamiento de la capital española como la Policía niegan la versión.

Vecina de Lavapiés, comentó: “La policía fue quien le reanimó y le intentó salvar la vida. Sus compañeros lo dejaron tirado en el suelo. Y la policía lo reanimó. Sí claro que lo vimos, fue la Policía”.

Una versión que generó malestar entre algunos exaltados provocando enfrentamientos entre vecinos e incluso con la prensa, golpeando a nuestro camarógrafo, Juan Cobo.

Unos violentos altercados que continuaron durante toda la jornada, aunque no suele ser la tónica habitual en esta zona de la capital española.

Este barrio del centro de Madrid, Lavapiés, destaca porque es multiétnico, multirracial. De hecho, los vecinos aseguran que conviven todos pacíficamente.

Estefan Grueso, cineasta y vecino de Lavapiés, señaló: “Una convivencia que puede ser por momentos difícil, pero que yo la entiendo como armoniosa”.

Mientras la tensión crece en Lavapiés las autoridades hacen un llamado a la calma y la prudencia.

