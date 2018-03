Grave, que candidatos no contemplen desaparición forzada: ONC

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) consideró que, en esta contienda electoral, los candidatos no están interesados en el tema de la desaparición forzada, ni en la defensa de los derechos humanos, a pesar de que se trata de un fenómeno sistemático y cotidiano, en el que participan diferentes autoridades y se presenta en casi todos los estados del país.

Al presentar un estudio sobre las desapariciones forzadas en México, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, calificó como grave que el tema de las desapariciones forzadas cometidas por policías y autoridades no esté presente en el interés nacional.

Que una persona desaparezca no fuera suficientemente grave y no nos hablara de la debilidad que como sociedad estamos teniendo, entonces, en ese sentido yo creo que sí es muy grave que los candidatos hoy no tengan en la agenda la crisis de derechos humanos, pero aún más grave es que, quien ha gobernado este país a lo largo de tantos años, siga sin reconocer la gravedad y las carencias de lo que no han logrado hacer”, señaló Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.