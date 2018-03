Graffiti de Banksy en Nueva York defiende a periodista turca

Luego de su defensa en favor de los palestinos y los inmigrantes de Calais, el artista callejero británico Banksy da su apoyo a la periodista y artista turca encarcelada, Zehra Dogan, en un nuevo mural gigantesco develado en Nueva York.

En la esquina de las calles Bowery y Houston, el rostro de la joven kurda aparece tras barrotes en medio de una pared de 20 metros, rodeado de una serie de palitos tachados como los que hacen los prisioneros para contar sus días en cautiverio. “Liberen a Zehra Dogan”, se lee en la parte inferior del mural.

Una publicación compartida por Banksy (@banksy) el Mar 15, 2018 at 5:54 PDT

El “Bowery Mural Wall”, en el barrio del East Village, ha recibido desde fines de la década de 1970 a los mayores nombres del graffiti, comenzando por Keith Haring, o más recientemente al francés JR. Antes de Banksy, acogió estos últimos meses una obra gigantesca de la artista Lakwena.

Zehra Dogan “fue condenada a casi tres años de cárcel por haber pintado una sola imagen”, indicó Banksy en su cuenta de Instagram.

La joven, nacida en 1989, fue condenada en marzo de 2017 por su recreación de una fotografía tomada por el ejército turco durante los cinco meses de sitio de la ciudad turca de Nusaybin, en el sureste mayoritariamente kurdo de Turquía, destruido por las fuerzas gubernamentales turcas. Una imagen del cuadro fue proyectado el jueves de noche en la pared del East Village.

Banksy develó otra obra estos últimos días en Manhattan: una rata -figura emblemática para el artista- que corre tras las agujas de un reloj situado en un edificio listo para ser demolido en la esquina de la Sexta Avenida y la calle 14.

#banksy running against the clock in NYC pic.twitter.com/tSrQ6qLq6e

— Brooklyn Street Art (@BKStreetArt) 15 de marzo de 2018