Gobernador de Florida promulga ley de control de armas

El gobernador de Florida, Rick Scott, promulgó la ley que busca controlar el uso de armas en ese estado de Estados Unidos 23 días después de la masacre en una secundaria que dejó 17 muertos.

La Ley de Seguridad Pública de la Escuela Secundaria Marojory Stoneman Douglas, como fue denominada la iniciativa, incluye medidas para reforzar los controles para acceder a las armas y también permite dotar de armas a los maestros.

La norma aprobada en el congreso estatal que eleva a 21 años la edad para adquirir armas y permite que algunos empleados de escuelas estatales las porten.

“Es un momento para que todos nos unamos y nos pongamos a trabajar para conseguirlo”, dijo Scott a la hora de firmar la ley.

Los legisladores estatales habían aprobado el miércoles el proyecto de ley que eleva a 21 años la edad mínima para comprar armas y un programa para armar a empleados de escuelas públicas del estado.

La ley además establece un periodo de espera de tres días para la mayoría de los compradores. También le da más autoridad a las fuerzas policiales y jueces para confiscar armas de fuego y se prohíbe la venta de los dispositivos para transformar las armas semiautomáticas en automáticas. Asimismo, incluye cientos de millones de dólares para seguridad adicional en las escuelas y tratamientos de salud mental.

La ley no prohíbe la venta de armas semiautomáticas, ni refuerza la revisión de antecedentes.

Durante su campaña, Donald Trump recibió apoyo total de la Asociación Nacional del Rifle, que gastó 11 millones en anuncios de respaldo a su candidatura y cerca de 20 millones de dólares en anuncios contra Hillary Clinton. Por ahora, el presidente no se ha manifestado sobre la ley firmada por Scott.

Quien sí lo hizo fue el senador republicano por la Florida Marco Rubio, uno de los mayores beneficiarios de los fondos de la Asociación Nacional del Rifle y al que muchos criticaron su postura tras la masacre de Parkland.

Casi la mitad de lo que gastó la Asociación en Florida desde 2010 –$ 3.3 millones– fue para apoyar su candidatura en las elecciones presidenciales de 2016. El senador recibió la mayor donación directa: $9,900. (Según la ley de finanzas de campaña, la NRA puede otorgar hasta $10,000 por candidato en un ciclo electoral, $5,000 por elección primaria y $5,000 por las generales).

“Hoy el gobernador Scott aprobó la ley de #Florida que hace a nuestro estado más seguro frente a la #ViolenciaDeArmas. En D.C. la #LeyParaPararlaViolenciaEscolar provee fondos federales para muchas de las medidas de esta ley de Florida. Tiene amplio apoyo bipartidista. Aprobémosla”, escribió en su Twitter.

Today Governor Scott signed #Florida law that makes our state safer from #GunViolence In D.C. the #StopSchoolViolenceAct provides federal funding for many of the measures in the Florida law. It has broad bi-partisan support. Lets get it passed.

— Marco Rubio (@marcorubio) 9 de marzo de 2018