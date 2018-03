Fox sabía sobre ‘felonía’ contra AMLO, en 2006, asegura Fernández de Cevallos

Después de que el expresidente de México, Vicente Fox, negó que hubiera estado detrás del intento de descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, un día antes de que concluyeran las campañas, en 2006, Diego Fernández de Cevallos afirmó, contundente, que Fox sabía, que lo habló personalmente con él y que era una “decisión tomada”.

El 1 de marzo, Diego Fernández de Cevallos sostuvo que “iba a haber un acto de la Procuraduría General de la República grave, el último día de la campaña, a las 12 de la noche. Iban a tomar una declaración a un procesado por el asunto de los dineros de Bejarano y los dineros de Las Vegas, para que al día siguiente apareciera diciendo que estaba involucrada gente de López Obrador… Yo me crucé en contra de la Procuraduría General de la República y del presidente de México, porque le estaban haciendo una felonía a López Obrador que no se consumó por esa intervención.

Desde el miércoles, Vicente Fox aseguró que era falso el supuesto intento por frenar la candidatura presidencial de López Obrador; este jueves, lo sostuvo.

No tengo ni idea de lo que está diciendo Diego. No sé de dónde sacó eso ni cuál es la relación conmigo. Yo lo que te puedo decir, bajo juramento, es que no tuve nada que ver con eso y no creo que la Procuraduría tampoco”.

Al enterarse que fue Diego Fernández de Cevallos quien dio a conocer esta información, Fox le pidió pruebas:

El expresidente agregó que se tendría que saber sobre “el cochinero, el lavadero que fue el gobierno de ‘Lopitos’ en el Distrito Federal, con los Bejaranos, con los Gustavos, que robaron lana en la administración de ‘Lopitos'”.

En cuestión de minutos, Diego Fernández de Cevallos respondió:

Fernández de Cevallos afirmó que el expresidente Fox está al tanto de lo que se iba a hacer con López Obrador.

Diego Fernández de Cevallos dijo que fue Fabián Medina, en esa época vocero y asesor de Marcelo Ebrard, quien pidió su intermediación con el Gobierno federal.

Reveló que habló primero con el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, quien se declaró “rebasado por esa decisión”.

Después yo hablé con el presidente y me dijo que él estaba con una decisión tomada, que se hicieran las cosas que se tuvieran que hacer… El presidente me dijo, en pocas palabras, que no teníamos nada que hablar… Le dije: Si esto se hace y mañana aparece algo en contra de López Obrador, con este procedimiento, ya los candidatos no pueden hablar, pero yo voy hablar y a mí me van a creer”, agregó.