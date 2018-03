Ferriz de Con solicita registro formal como candidato

Pedro Ferriz de Con, aspirante independiente, se presentó al Instituto Nacional Electoral (INE) a solicitar su registro formal como candidato a la Presidencia de la República.

Aun cuando no cumplió con el número de firmas y dispersión en los estados que le exige la ley, defendió su derecho constitucional de votar y ser votado.

Exigió al INE que no apruebe el registro de Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez, ante la presunta presentación de firmas irregulares ante la autoridad, para respaldar su candidatura.

Dijo que, si el INE le niega su registro y se lo concede a los otros tres aspirantes, impugnará.

Si no es el tribunal electoral iremos a la suprema Corte de Justicia, iremos a la OEA, iremos a la ONU, yo no quería sacar estos trapos al sol fuera de mi país, pero si en mi país no sé reconoce la trampa y se acepta y se toma como buena y se les da la candidatura a estas personas yo seguiré la instancia que sea”, advirtió.