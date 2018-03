Fernanda Ostos denuncia agresión sexual en la Condesa; detienen al atacante

La tarde del martes, la actriz y conductora mexicana, Fernanda Ostos, denunció en sus redes sociales que fue víctima de una agresión sexual en calles de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Gracias a la ayuda de la gente y de policías lograron detener al agresor, de 26 años de edad.

Fernanda Ostos narró la agresión:

Me acaban de manosear con violencia en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa. Un tipo me tocó los senos de una forma tan fuerte, tan violenta y agresiva que me dolió… Tengo muchísimo coraje. Lo corrí a alcanzar, grité, llamé la atención de todo el mundo, llegó la Policía, finalmente después de no sé cuánto tiempo y a mí ya me faltaba el aire, la ciudadanía también me ayudó, la gente que pasaba por ahí, lo detuvieron”.