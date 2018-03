Explosión de pirotecnia en templo de Silao, Guanajuato, deja una persona lesionada

Más de media de tonelada de pirotecnia que estaba almacenada en el Templo de San José, de la comunidad de San José del Bosque en Silao, Guanajuato, explotó la mañana de este jueves, dejando una persona con quemaduras de segundo grado en 30 por ciento del cuerpo.

“Yo me salí hacia al fondo cuando de repente nada más se escuchó la explosión, fue como una explosión”, relató Norma Ramírez, testigo de la explosión.

“Había almacenamiento de pirotecnia considerable y eso fue el accidente, fue un estruendo, hubo estallamiento ciertamente de puertas”, dijo Adolfo Salazar, director de Seguridad Pública de Silao, Guanajuato.

Según testigos, alrededor de las 10 de la mañana se escuchó una explosión en todo el pueblo.

“Yo dije qué había pasado, yo me asusté de todos modos, dije qué pasó y yo corrí y pos ya merito me agarraba todo eso, me agarraba ahí”, añadió Guadalupe, vecina afectada de la explosión.

La explosión destruyó el 50 por ciento del templo de San José, además del mobiliario y un automóvil.

El estallido también afectó al menos 10 vivienda aledañas.

“Golpeó, abrió aquí el portón, golpeó la camioneta, no, aquí estaba todo un tiradero vidrios de otras casas”, refirió Norma Ramírez, testigo de la explosión.

La pólvora era almacenada en la parroquia para las fiestas patronales que se celebrarán la próxima semana.

Presuntamente una chispa de soldadura pudo ser la causa de la detonación.

“Se había dado una explosión, una explosión derivado, que esta persona de sexo masculino estaba llevando a cabo una situaciones de herrería de remozamiento de este templo”, informó Adolfo Salazar, director de Seguridad Pública de Silao Guanajuato.

“Teníamos lo que era una gruesa de cohetes y otra, lo que le tronamos, porque el domingo es la fiesta de San José”, destacó Norma Ramírez, testigo de la explosión.

La persona lesionada fue trasladada al hospital de Alta Especialidad del IMSS en León, Guanajuato.

Los habitantes de la Comunidad de San José del Bosque, aseguraron que a pesar de la explosión continuarán con los festejos a su santo patrono.

