Estudiantes de todo EU realizan paro de 17 minutos por control de armas

Los estudiantes en más de 2,500 escuelas en todo Estados Unidos salieron de clases este miércoles para protestar por la inacción del Congreso con respecto al control de armas.

El “National School Walkout” es una protesta de 17 minutos, en honor a las 17 personas que murieron en el tiroteo escolar en Parkland, Florida, el mes pasado.

La huelga fue organizada por Youth Empower, una división del grupo nacional Women’s March.

La protesta tiene como objetivo dar a conocer las demandas de los estudiantes para el control de armas previo a una marcha a finales de este mes en Washington, DC.

Las demandas incluyen la prohibición de armas de asalto y la ampliación de las verificaciones de antecedentes a todos los compradores de armas.

Debido a que la huelga estaba programada durante el horario escolar desencadenó confusión sobre cómo deberían responder los maestros y los directores. ¿Los estudiantes tienen derecho a protestar cuando deberían estar en clase? ¿Y las escuelas pueden castigar a los estudiantes que participan?

AMENAZAN A ESTUDIANTES SI PARTICIPAN EN LA HUELGA

Parte de la confusión proviene del hecho de que la respuesta a ambas preguntas es “sí, hasta cierto punto”. Los estudiantes en las escuelas públicas tienen derecho a expresar sus puntos de vista políticos, pero las escuelas tienen el derecho de poner límites sobre cómo expresarlas vistas para asegurar que no interrumpan el proceso de aprendizaje. Las escuelas incluso pueden suspender a los estudiantes en algunos casos, han amenazado autoridades escolares.

Además, la escuela no puede imponer un castigo que vaya más allá de la política escolar habitual. Por ejemplo, los directores no pueden suspender a los estudiantes durante tres días por participar en la huelga si la política habitual del distrito es darles una amonestación por falta de clase. Cualquier cosa más que eso sugeriría que la escuela está castigando.

PROTESTAS DE 17 MINUTOS EN CIENTOS DE ESCUELAS

Los estudiantes se reúnen en un campo de futbol durante una protesta de huelga de 17 minutos en la Escuela Stivers School for the Arts, Ohio (AP)

Desde Maine hasta Hawai, los estudiantes abandonaron las escuelas este miércoles para protestar por la violencia armada en la mayor manifestación del activismo estudiantil que surgió en respuesta a la masacre de 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School de Florida.

La Policía de Atlanta patrulla la Escuela Secundaria Kell, donde los estudiantes fueron amenazados con consecuencias no especificadas si participaban en la huelga nacional.

Las protestas de 17 minutos que se desarrollan en cientos de escuelas pretenden presionar al Congreso para que apruebe la legislación de control de armas después de la masacre en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, 10 días antes de la gran protesta en Washington y otros lugares.

GUARDAN EMOTIVO MOMENTO DE SILENCIO FRENTE A LA CASA BLANCA

Hundreds of students on the west side of the Capitol where Democrats are about to walk out of the Capitol. They’re chanting “No more silence. Stop gun violence.” And “what do we want? Gun control. When do we want it? NOW.” pic.twitter.com/BxXwoXjNId

— Lauren Gambino (@laurenegambino) March 14, 2018