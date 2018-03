Enrique y Meghan Markle eligen pastel de limón orgánico para su boda

Un pastel de limón y flor de saúco, hecha a base de pastelería orgánica, endulzará la boda del príncipe Enrique de Inglaterra y su prometida, Meghan Markle, que se casarán el próximo 19 de mayo, anunció el palacio de Kensington.

La pareja ha elegido a la repostera californiana Claire Ptak, toda una sensación en Londres desde que se trasladó a la ciudad en 2005 para, cinco años más tarde (2010), abrir “Violet”, la pastelería de moda en el barrio de Hackney, al nordeste de la capital.

For their wedding cake Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen pastry chef Claire Ptak, owner of the London-based bakery @violetcakes. pic.twitter.com/Rx36WBt7kC

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 20, 2018