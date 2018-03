El PAN rompe el diálogo con el gobierno federal, dice Damián Zepeda

El Partido Acción Nacional (PAN) rompió el diálogo con el Gobierno Federal hasta que no saque las manos del actual proceso electoral, aseguró el dirigente nacional panista, Damián Zepeda.

Calificó de injusto al gobierno y aseguró que más que dañar al candidato del frente por México, daña a la democracia.

Rompió con el gobierno, por parte del partido, hasta en tanto existan condiciones de respeto a la democracia, no habrá interlocución con el gobierno federal; ojo, que si digo con tal o cual Secretaría, no. Es con el Gobierno Federal en su conjunto, en tanto no se restablezcan las condiciones de respeto a la democracia, nosotros creemos que es sano un intercambio político entre el Gobierno y las fuerzas de oposición, se deben de platicar los temas, pero no puedes tener una interlocución cuando está viendo estas condiciones de intromisión”, señaló Damián Zepeda.