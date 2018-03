El mundo lamenta la muerte de Stephen Hawking

Diversas personalidades de la política, la ciencia y el cine de todo el mundo despidieron y honraron este miércoles al célebre físico británico Stephen Hawking, fallecido a los 76 años en su casa de Cambridge.

A continuación, algunas reacciones a su fallecimiento:

Theresa May, primera ministra británica: “Fue una mente brillante y extraordinaria, uno de los grandes científicos de su generación. Su coraje, su humor y su determinación por sacarle el máximo provecho a la vida fueron una inspiración. Su legado no será olvidado”.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos: “Que te diviertas allí afuera entre las estrellas”.

Al Jean, productor ejecutivo de “Los Simpson”: “Un sentido del humor tan amplio como el universo”.

Fabiola Gianotti, directora del Centro de Investigación Nuclear (CERN): “Fue un ejemplo luminoso de cómo se enfrenta una enfermedad con valor. Fue un luchador”.

Ulf Danielsson, miembro de la Real Academia de las Ciencias de Suecia: “Los descubrimientos para los cuales realizó su aporte permitirán descubrimientos excepcionales en el futuro, sin duda”.

Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web: “Hemos perdido una mente colosal y un espíritu maravilloso”.

Stefan Hell, Premio Nobel de Química 2014, del Instituto Max Planck de química biofísica en Gotinga: “Hawking fue un espíritu brillante y sobre todas las cosas independiente, quien sentó bases tanto en la física como en su amplia percepción”.

Benedict Cumberbatch, actor que interpretó a Hawking en 2004 en el film “Hawking”: “Extrañaré nuestras margaritas compartidas, pero brindaré con las estrellas para celebrar tu vida y la luz del conocimiento, con la que nos alumbraste a todos nosotros”.

La serie “The Big Bang Theory”: “Fue un honor tenerlo en ‘The Big Bang Theory’. Gracias por habernos inspirado a nosotros y al mundo”.

La Unesco en Twitter: “Su estrella brillará para siempre en el universo”.

— UNESCO (@UNESCO) 14 de marzo de 2018