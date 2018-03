‘El Bronco’ promete reducir burocracia y gasto público

En Acapulco, el aspirante a candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez “El Bronco”, aprovechó su participación en la Convención Bancaria para solicitarle a los banqueros, en tono de broma, un préstamo a la palabra, con el objetivo de financiar su proyecto político porque a los independientes, dijo, les han limitado los recursos.

A Margarita, Ríos Piter y a mí nos traen jodidos, a ver si alguno de ustedes me da un préstamo para la campaña, nada más que tiene que ser a la palabra, porque si no, no tengo patrimonio suficiente para garantizarles a los que me tengan confianza, ahí les encargo, nada más que el INE los va fiscalizar”, dijo el aspirante.