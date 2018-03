‘El Bronco’ niega haber falsificado firmas; acudirá al INE y al TEPJF

Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ negó haber falsificado firmas para obtener el registro como candidato presidencial independiente y aseguró que acudirá al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver ese fallo; en entrevista para ‘Despierta con Loret’, el gobernador de Nuevo León con licencia cuestionó a Carlos Loret sobre cómo obtuvo esa información antes de que el INE la diera a conocer de forma oficial.

“Te lo explico, mira, una aplicación que desde el principio nosotros dijimos que estaba mal, no debe recibir lo que está mal. Y entonces el INE dejó eso, lo fue abriendo, lo fue abriendo, de tal forma que hoy ya no haya qué hacer”.

Jaime Rodríguez Calderón recordó la rueda de prensa en la que el consejero electoral Benito Nacif anunció la existencia de firmas presuntamente falsificadas y dijo que revisaron al cien por ciento, y que con base en esa revisión dieron los resultados. Ahora, con una revisión propia “me doy cuenta que no revisaron al cien por ciento, porque hemos estado recuperando muchas firmas y eso a mí me dejó una sospecha total”.

‘El Bronco’ dijo que estuvo ayer en el INE y que “muchas de las (firmas) que ellos dicen que nosotros enviamos, no nos dan un respaldo”.

El gobernador con licencia explicó que el INE envió un correo electrónico, “pérame, yo te envié una credencial original, ¿por qué la tienes tú diferente?, ¿por qué si yo te envío una credencial con la firma de la persona, tú tienes aquí otro documento”.

Jaime Rodríguez dijo que hay miles de pantallas negras y esas son irregulares, “tons tu sistema no sirvió. Si tú tienes miles de pantallas negras en las que vienen los datos, pero no la credencial como tal, ¿quién manipuló el sistema? Pues ellos, ¿quién tiene el control del sistema? pues el INE. Nosotros no tenemos un respaldo, más que un correo que se le envía al gestor, no al aspirante”.

‘El Bronco’ reiteró que él no tiene ningún documento de respaldo que el INE le haya enviado, más que el documento publicado en la página web del Instituto Electoral, donde se decía diariamente cuántas firmas tenía validadas el aspirante, “y validadas quiere decir válidas”.

El gobernador con licencia agregó que después de eso, el INE le mandó un oficio donde decía que se podía registrar porque tenía un millón 200 mil firmas, y luego me dice, hicimos una segunda revisión en la que ahora tienes nada más, 845 mil”.

Cuestionado sobre si acudirá a la audiencia del INE y luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Rodríguez Calderón respondió que sí, “vamos a ir y tenemos muchas posibilidades, los abogados me han dicho eso”. Aseguró que confió absolutamente en el INE y en la aplicación, “creí que esto pudiera ser el cambio que necesitaba México para poder ir y lograr el voto electrónico en el futuro, sin embargo, es el tema en el que estamos metidos”.

Señaló que está en manos del INE, “yo respeto las instituciones, no estoy de acuerdo con lo que está haciéndose, pero respeto, yo no voy a armarles ahí un borlote, no se trata de eso. Yo dije el México bronco que es éste, Carlos, el que pregunta, el que cuestiona, el que su inconformidad la dice, yo no soy quien va a resolver la situación, sino lo va a resolver el Tribunal o lo va a resolver el propio INE, hemos recuperado muchas firmas en estos dos días”.

CL: ¿Compraron firmas?, ¿compraron credenciales’, ¿falsificaron credenciales?

JR: “No, en lo absoluto Carlos”.

CL: ¿Usó gente de su gobierno en días laborables para recolectar firmas?

JR: “No, Carlos. Esto también hay ahí una denuncia y el INE está resolviendo”.

Rodríguez Calderón explicó que él le daba su teléfono a su esposa y a su hija para recabar firmas con las mamás de sus amigos, “y muchos funcionarios del gobierno hicieron lo mismo, dándoles el teléfono, la clave de ellos a su familia, porque así lo permitía el INE”.

‘El Bronco’ señaló que confía en que estará en la boleta de la elección presidencial y que no ha pensado en un escenario en el que quede fuera. Cuestionado sobre su regreso al gobierno de Nuevo León, dijo que cuando termine el proceso, tomará una decisión.

Con información de Despierta con Loret

MLV