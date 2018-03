‘El Bronco’ llama a Margarita Zavala y Ríos Piter a buscar acuerdos en común

El aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, reiteró su llamado a Margarita Zavala y a Armando Ríos Piter, a reunirse a la brevedad y buscar acuerdos en común, a fin de hacer frente a los candidatos de los partidos políticos.

No haremos lo que hacen los partidos, yo no pretendo que nadie decline, lo que pretendo es que hagamos una campaña propositiva, que no nos peleemos entre nosotros, que mostremos civilidad, que demostremos a los otros tres que sí podemos hablar, los otros tres se ven y se gruñen entre sí, parecen perros y gatos los tres, están viendo quién es el más ratero de los tres, uno amenazando a México para que voten por él, el otro diciendo que es honesto y es cuestionada su honestidad, el otro que se convirtió en el mejor negociador inmobiliario que ha tenido México en la historia”, señaló Jaime Rodríguez Calderón, aspirante a candidato presidencial independiente.