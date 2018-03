‘El Bronco’ buscará revisión de la totalidad de sus firmas

Jaime Rodríguez Calderón, aspirante independiente a la Presidencia, buscará revisar las dos millones 200 mil firmas y no las 360 mil que le fueron invalidadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con Denise Maerker, para En Punto, Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”, afirmó que quieren “demostrarle al INE que podemos estar con el requisito que estableció el umbral que ellos mismos pusieron”.

El candidato independiente aseguró que tiene “un documento expedido por el INE donde me dicen que yo tengo un millón 209 mil firmas validadas y ahora resulta que no son válidas. Eso me acusa, evidentemente, una suspicacia de que sí existe una transformación del INE que no es igual”.

“El Bronco” explicó que la frase ‘soltaron al México bronco’ significa que el país “quiere democracia, que quiere independencia, que quiere claridad, tranquilidad y respetar las instituciones, cuando las instituciones puedan ser equitativas e igualitarias”.

Reiteró que la aplicación del INE para recabar firmas “tenía muchas fallas”.

Admitió que es cierto que hay irregularidades, previamente anunciadas por el INE, pero argumentó que al no tener la información necesaria por parte de la autoridad electoral “estábamos en la desigualdad”.

Afirmó que él estará en la boleta electoral del 1 de julio.

RMT