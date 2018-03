Dispositivo incendiario lesiona a persona en Texas; descartan paquete bomba

La Policía de Texas informó este martes por la noche que un dispositivo incendiario lesionó a una persona al sur de Austin, no un paquete bomba relacionado con las demás explosiones.

“No hubo explosión en una tienda Goodwill de Austin, fue dispositivo incendiario no relacionado con paquetes bomba”, escribió en Twitter el Departamento de Policía de Texas.

#UPDATE: There was no package explosion in the 9800 block of Brodie Ln. Items inside package was not a bomb, rather an incendiary device. At this time, we have no reason to believe this incident is related to previous package bombs. #Breaking #packagebombmurders

— Austin Police Dept (@Austin_Police) 21 de marzo de 2018