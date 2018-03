Diputados llaman a López Obrador a debatir con sus contrincantes

Diputados de diversos partidos pidieron al candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, aceptar las invitaciones a debatir de sus contrincantes, Ricardo Anaya, de Por México al Frente, y José Antonio Meade, de Todos por México.

Al inicio de la sesión de este martes, el legislador del Partido Verde Ecologista de México Omar Bernardino, con cartulina en mano solicitó la palabra para hacer la petición al militante y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

López, no le saques a los debates, López, el que nada debe nada teme, ¿o tienes temor a que te quiten la máscara ante el pueblo de México? O a la mejor te hace cus, cus. López, no le saques a los debates”, dijo Bernardino.

En entrevistas por separado, panistas, perredistas y priistas fueron interrogados sobre la negativa del candidato de la coalición Juntos haremos historia a participar en otros debates no convocados por el INE.

Andrés Manuel no es alguien que sepa sostener con argumentos sus propuestas y sus ideas; las propuestas de Andrés Manuel simplemente son cantos al oído, pero no tienen sustento, no tienen argumentos. No quiere debatir porque no tiene claridad en sus propuestas”, afirmó el panista Marko Cortés.