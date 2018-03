Desaparición de maestro jubilado en Tepoztlán evidencia inacción de Policía Municipal

El 16 de marzo del 2017 el maestro jubilado Albino Quiroz Sandoval desapareció en el centro de Tepoztlán, Morelos; en la mesa de Despierta con Loret su hijo Juan Carlos hizo un llamado a quien tenga información del caso para que la comparta con las autoridades y denunció que el día de la desaparición, la Policía Municipal recibió una denuncia y no hizo nada.

Juan Carlos Quiroz explicó que el auto de su padre fue encontrado a dos cuadras del centro de Tepoztlán el mismo día de su desaparición, frente a un local donde un abogado ofrecía servicios de escritorio público y representación legal.

A un año de la desaparición de Albino Quiroz, ese abogado está en prisión porque la Fiscalía encontró pruebas de que el maestro llegó en su auto a esa esquina, el abogado lo golpeó dentro de la oficina, lo derribó de un golpe y cerró la puerta del local con el profesor adentro.

Juan Carlos Quiroz explicó que la investigación de la Fiscalía también descubrió que hubo un aviso de la agresión a la Policía Municipal, pero no hicieron nada.

Dijo que la familia está en espera de una audiencia intermedia, donde esperan que la Fiscalía presente pruebas para acreditar el delito y acusar al abogado de secuestro agravado con la intención de hacer daño.

Precisó que todavía no inicia el juicio oral y que el juez, en esta audiencia intermedia, deberá decidir si puede iniciar el juicio, donde la Fiscalía tendría que llamar a testigos y presentar pruebas que acrediten el delito del cual se acusa al abogado detenido, cuyo nombre no reveló para no afectar el desarrollo del caso.

Juan Carlos Quiroz reiteró que han pedido a la comunidad compartir la información que tenga y pueda ser relevante. Dijo que su padre era conocido en Tepoztlán, trabajó durante 48 años y nunca faltó a su trabajo.

El hijo del profesor desaparecido también denunció que, el día de la desaparición, las autoridades locales ignoraron la alerta sobre la agresión a una persona mayor y eso es algo grave porque “todos los habitantes de Tepoztlán deberían sentirse seguros de que la autoridad municipal va a responder a cualquier denuncia” y ahora no hay seguridad de que lo hagan.

Con información de Despierta con Loret

