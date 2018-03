Derbez: La impunidad es la causa de violencia y corrupción en México

El doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y el doctor Juan Antonio Le Clerq, jefe del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas de Puebla, analizaron este martes los resultados del Índice Global de Impunidad, realizado por esta institución, en el que se evaluó a 69 países y en el que México obtuvo las peores calificaciones en impartición de justicia en el mundo, sólo por debajo de Filipinas, India y Camerún.

El doctor Luis Ernesto Derbez puntualizó, en Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio, que los resultados del índice reflejan la pérdida total del interés de las autoridades por entender que no es la corrupción, no es la violencia, es la impunidad, es decir el hecho de que no se castigue a nadie, lo que nos está llevando a los niveles de violencia y de corrupción que encontramos en el país.

Agregó que la mayor parte de los funcionarios públicos están preocupados por otras cosas, pero no en ver de qué manera pueden acabar con este deterioro permanente en el sistema de seguridad de México.

Derbez destacó que el sistema de justicia en México no tiene la capacidad para procesar a los delincuentes para que cumplan sus penas.

“Si tú eres un delincuente te das cuenta de que puedes hacer cualquier cosa y no ocurre nada, o si ocurre es una cosa tan pequeña que vale la pena el delito”, puntualizó Derbez y agregó que se está mandando un mensaje constante, no solamente a los delincuentes sino también a toda la sociedad, de que “no paga portarte bien, lo que paga es portarte mal”.

Advirtió que las cosas no sólo están mal en el país, sino que van deteriorándose cada día más y la autoridad necesita entender que se requiere un plan de inversiones desde capacitación de policías, más policías, más jueces, más Ministerios Públicos y capacitación a todos ellos.

El rector de la UDLAP denunció que cuando se hizo el cambio del nuevo sistema penal se gastaron cinco mil millones de pesos en capacitación “que nunca se dio, pero el dinero sí se gastó” y la pregunta es en qué se gastó.

Si se sabe en qué se gastó, se sabe quién lo gastó, dijo, y agregó que la cuestión es por qué esas personas permaneces impunes y por qué esas personas que debieron haber utilizado el dinero en capacitar a la fuerza policiaca, a la fuerza de seguridad, justicia, a todo mundo, siguen bien y no pasa nada.

El doctor Derbez puntualizó que se sabe qué entidades se deterioraron como Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Puebla, Chiapas, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila.

Agregó que cada uno de los gobernadores de estos estados están obligados a reconocer que hay un deterioro en la situación de impunidad y cada uno de estos gobernadores debe entender que la inversión más importante que se puede hacer en este momento en el país es empezar a robustecer a la Policía y a los jueces.

Agregó que en el caso de Puebla, el gobernador ha empezado a subir los salarios de la Policía, porque “algunos nos hacen caso, pero la mayoría no lo hace”.

Destacó la importancia de invertir en Policía, en capacitación, en una mayor cantidad de juzgados y cuestionó cómo es posible que en el Estado de México se tenga un juez por cada cien mil habitantes.

Manifestó que hace dos años, cuando se sacó el primer índice a nivel estatal se le dijo a Quintana Roo cuál era su problema y el entonces gobernador, Roberto Borge, contestó que Cancún estaba bien y que era peor la situación en Acapulco.

Se le advirtió entonces al gobernador, continuó el doctor Derbez, que de acuerdo al deterioro de la impunidad en Quintana Roo, no tardarían mucho en presentarse problemas de violencia, de inseguridad, y desafortunadamente están ocurriendo.

“Si ante esa visión, si ante lo que está ya ocurriendo, no empieza el nuevo gobierno a darle la vuelta, y por nuevo gobierno me refiero al de Quintana Roo pues estamos viviendo una situación que va a empeorar”, advirtió el rector de la UDLAP.

Agregó que la impunidad se tolera, pero también se estimula y con esto ganan sin duda los funcionarios públicos, los delincuentes que saben que mientras el sistema mantenga la impunidad, ellos no tienen por qué padecer y sufrir, y ganan también las verdaderas mafias, que es la mafia del grupo de personas que en este momento administra el país, con los que administran los territorios.

“Lo que tenemos aquí es una alianza de mafias. Está ocurriendo porque si tú me metes a mí a la cárcel y yo pago la pena por lo que hice, si no hay impunidad se empieza a revertir el proceso”, subrayó.

Por su parte, el doctor Juan Antonio Le Clerq, jefe del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas de Puebla, señaló que el índice no sólo indica quién se encuentra en qué posición, sino que revela que los estados están mal en prácticamente todos los indicadores, es decir en número de jueces, en número de Ministerios Públicos, en las Policías que tienen, peritos, etc.

Agregó que actualmente, sólo el 27% de las denuncias por robo, de las que ya se tiene una averiguación previa, terminan en sentencia, cuando en 2016 la cifra era del 58%, es decir que la cifra cayó a la mitad.

“En México no tiene consecuencias cometer el delito de robo. La posibilidad de que te atrapen y termines en sentencia es muy baja porque ni siquiera te van a denunciar”, dijo.

Respecto al homicidio, en 2016 terminaban en sentencia 27% de los homicidios cuando ya eran parte de una averiguación previa, y en la actualidad la cifra es de sólo el 17%, es decir diez puntos menos.

El doctor Derbez explicó que un delincuente menor pasa por el proceso de que es atrapado, puesto a disposición y liberado, es decir no le pasó nada por lo que empieza a subir un poco su grado de violencia y los robos que se cometían sin ésta ahora son violentos y los que delinquen saben que no va a pasar nada.

Agregó que a los funcionarios públicos y a los políticos les hace falta voluntad y que éstos últimos deben invertir en donde está el problema porque parte del deterioro de la situación es originado por no tener el número de policías adecuado.

“No invertir es negligencia y es incompetencia porque estoy invirtiendo en otras cosas que no se necesitan y no en lo que yo requiero para robustecer el aparato de justicia y de seguridad de este país”, subrayó Derbez.

Agregó que el nuevo sistema penal no ha fracasado porque no se ha logrado aplicar e implementar de la manera en que debió haberse hecho porque esos funcionarios que “agarraron el dinero, hablé yo de cinco mil millones de pesos, que es lo que estamos estimando nosotros, que se asigna, que se pasa a los niveles estatales, se utiliza el dinero porque no se ha devuelto y no se ha capacitado ni a las fuerzas policiacas ni tampoco a los jueces y juzgados sobre cómo debería llevarse a cabo todo el proceso”.

Juan Antonio Le Clerq insistió en que el primer paso es fortalecer las capacidades institucionales, es decir se requiere inversión.

Explicó que se tienen 3.5 jueces a nivel estatal para atender a cada cien mil habitantes y a nivel nacional son 4 jueces por cada cien mil habitantes.

Sobre los Ministerios Públicos hay 3.2 de éstos para atender a cada cien mil habitantes y hay casos como el Estado de México donde un Ministerio Público atiende a cien mil habitantes.

“No hay sistema que pueda funcionar de esa forma. Necesitas fortalecer las capacidades pero necesitas hacerlas funcionar y eso pasa por capacitar a la gente preparada y después necesitas evaluarlos sobre una base periódica”, dijo Le Clerq.

Luis Ernesto Derbez explicó que el próximo presidente de la República va a recibir un informe como el actual, en el que se le diga qué es lo que tiene que hacer. Agregó que a tres años de realizar dichos informes se puede hacer una comparación y determinar dónde están las verdaderas inversiones que deben hacerse.

Sobre las personas que están usando el sistema a su favor Derbez señaló que un ejemplo es “lo que pasó, no porque yo piense que sea o no inocente, con la maestra Elba Esther Gordillo. La agarran, le declaran esto, le declaran lo otro, todavía no está procesada y lleva cuatro años en este proceso… Supongamos que la dejan salir libre, vamos a suponer, si eso ocurre bueno entonces la acusaron de manera equivocada. ¿Quién la acusó?… Debe haber consecuencias para alguien o ¿vas a agarrar y decir?, vamos agarrando esos casos emblemáticos, y agarrar y decir ‘o era culpable o no era culpable’. Si era culpable y no le pudiste probar pues alguien hizo mal su trabajo y esas personas no deben quedar impunes. Si no era culpable, pues quien la acusó no debe quedar tampoco impune porque hizo ese tipo de acto y si es culpable pues entonces que se le demuestre y que ocurra. Un caso emblemático de impunidad. Llevamos cuatro años de impunidad. Está bien, está presa y a la pobre o no pobre la metieron a la cárcel…, pero al final si la dejan salir, si no hubo ninguna acusación que terminó verdaderamente en juicio y en ejecución de la pena, cualquiera que ésta fuera, pues te volteas tú y dices ‘oye’”.

Finalmente, el doctor Derbez manifestó que si se toman casos emblemáticos se podría empezar a demostrar que se rompe la impunidad del sistema porque o metes a la cárcel a quien es culpable o metes a la cárcel a quien es culpable de haber hecho una imputación falsa a una persona, pero no debe haber impunidad.

Con información de FOROtv

AAE