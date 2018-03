Denuncian suspensión de parquímetros en colonias Hipódromo y Roma, desde septiembre

Estacionarse en las calles de las colonias Hipódromo y Roma cuesta dos pesos por cada 15 minutos. El dinero debe depositarse en parquímetros y el boleto que emite a cambio se coloca sobre el tablero del vehículo, del lado del conductor, para evitar una infracción.

De acuerdo con las denuncias de los vecinos, desde septiembre del año pasado, no se aplican las sanciones y multas a quienes no pagan el parquímetro.

Hablé con Luis Rosales Gamboa, él es el subsecretario de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, yo directamente le pregunté: Oiga ¿No se está infraccionando? y me dijo: No señora, y me comentó, específicamente, no estar dispuesto a beneficiar a una empresa con dichas sanciones”, dijo Lucero Rincón Gallardo del comité ciudadano de la colonia Roma Norte.

Todo esto dinamita el programa de parquímetros, cuando la gente empieza a darse cuenta que no hay sanciones, la gente va a empezar a dejar de pagar su boleto y entonces el sistema prácticamente empieza a morir”, reclamó Isidro López del comité ciudadano de la colonia Hipódromo.