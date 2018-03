Demócrata, al borde de lograr victoria en comunidad pro Trump en Pensilvania

Una diferencia mínima separaba al demócrata Conor Lamb y el republicano Rick Saccone el miércoles de madrugada en su importante elección especial en Pensilvania, donde una candidatura inesperadamente fuerte del novato Lamb puso a prueba la influencia de Donald Trump en un bastión republicano.

Lamb reclamó la victoria ante seguidores entusiasmados pasada la medianoche, aunque aún quedaban por contar muchos votos por correo.

La disputa ha llamado la atención de todo el país como un indicador para las elecciones de media legislatura en noviembre, en las que el Partido Republicano podría ver en peligro sus mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes.

Lamb, un veterano de los marines, dijo a sus seguidores que los votantes le habían dado instrucciones de “hacer su trabajo” en Washington. “Misión cumplida”, declaró. Poco antes, Saccone había dicho a sus seguidores que “no ha terminado aún, vamos a pelear todo el camino, todo el camino hasta el final, nunca nos rendiremos”.

Conor Lamb voting this morning in #PA18. Make a plan to get to the polls and VOTE TODAY! #GOTV pic.twitter.com/W3cKuUDMjJ

— Conor Lamb (@ConorLambPA) March 13, 2018