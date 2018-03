David Colmenares: Auditoría Superior no castiga, verifica gasto de presupuestos programados

David Colmenares, nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que la entidad no castiga, se encarga de verificar el gasto eficaz de los presupuestos programados. En entrevista para Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio, habló de sus nuevas funciones y de los objetivos de la ASF.

En principio, Colmenares admitió que hubo retraso en su nombramiento porque no se ponían de acuerdo los diputados, pero “al final la votación fue de casi todos los partidos, eso explica una gran responsabilidad (..) y ahora tengo que asumirla”.

Explicó que la ASF forma parte del poder Legislativo pero “evidentemente, como lo he demostrado en mi trabajo, nunca he sido proclive ni a aceptar presiones para hacer cosas incorrectas, ni para sancionar, ni para solventar por instrucciones de nadie. Nosotros nos vamos a tener que ajustar a la ley con la gran fortaleza que te permite como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. El auditor superior ya no va a estar solo, va a estar al lado del Tribunal de Justicia Administrativa”.

El nuevo titular de la ASF agregó que es lamentable que, de 800 denuncias, sólo haya prosperado el 0.04% o que se anuncien grandes observaciones y al final “es un globito que se va desinflando” porque no hay ninguna sanción.

Colmenares dijo que “es muy raro, particularmente en los estados, que el contralor sancione a sus compañeros de gabinete”.

Cuestionado sobre la naturaleza de sus funciones, David Colmenares dijo que la ASF debe “verificar que lo que se programó, se gastó. Que se gastó efectivamente en lo que te dicen los entes auditados que se hizo”.

Detalló que al final se generan documentos y si se encuentra que hubo un “manejo turbio de los recursos públicos, se lo tienes que transferir a la instancia judicial, la Auditoría (Superior de la Federación) no castiga, la Auditoría lo que tiene que hacer es ser precisa en las observaciones”.

Afirmó que el enfoque preventivo es la principal función de la Auditoría, “su principio debe ser incidir en la prevención de los delitos o de los fraudes y desaparecer tarde o temprano, claro que sabemos que ese mundo ideal no existe, pero la naturaleza de las auditorías debe ser prevenir”.

También aclaró que la ASF no sólo tiene por objetivo recuperar recursos, y dijo que hasta ahora “esa recuperación ha sido endeble, porque los recursos que recupera se mandan a los fondos que siguen administrando los estados. Mencionamos mucho lo de los estados porque son dos terceras partes de las auditorías que se realizan en esta institución”.

Cuestionado sobre los reportes de la ASF que salen con dos o tres años de retraso, dijo que dentro de las nuevas facultades que tiene la Auditoría, “es muy importante lo de poder auditar en tiempo real, tú puedes auditar y a la mitad de un ejercicio puedes corregir y al final tus observaciones van a estar reducidas”.

Precisó que hay oportunidad de ser más efectivo sobre la vigilancia del gasto, pero “lo que se trata es de que seamos precisos”. En ese sentido, señaló que se debe capacitar mejor a los auditores y en el Sistema Nacional de Fiscalización comparten responsabilidades los contralores, auditores de los estados, la Función Pública y la ASF. Afirmó que se necesita una mejor organización y no solamente con códigos de ética y conducta, sino los métodos de revisión y determinación de responsabilidades.

Explicó que actualmente se delega a los contralores estatales la responsabilidad para decir si hubo ilícitos o no después de revisar recursos, pero no conozco casos, dijo, en que un contralor estatal de la misma administración sancione a sus compañeros.

“Asumo una gran responsabilidad, diputados de todos los partidos participaron en esta votación y desde luego nunca hay unanimidades, pero entonces para mí es un compromiso de vida el lograr realmente que la Auditoría Superior sea mucho más eficaz y que justifique los millones de pesos que se le transfieren presupuestalmente a esta dependencia”, concluyó.

Con información de Estrictamente Personal

MLV