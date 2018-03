Afectados por sismo en edificio Osa Mayor enfrentan incertidumbre jurídica

A seis meses del sismo del 19 de septiembre, vecinos del complejo habitacional Osa Mayor en el centro de la Ciudad de México, no tienen certidumbre jurídica sobre el futuro de su departamento y de su edificio. La señora Leticia vivió aquí 27 años. Jubilada con 60 años de edad, su departamento ya no existe. Fue de los primeros en ser demolido. “Yo no tengo escrituras, tengo un contrato privado, tengo mis predios de hace 27 años pagados y todo eso, pero el dueño no aparece, no lo podemos encontrar”.

En lo que hoy es una zona de demolición, antes había 14 pisos con 56 departamentos y ocho locales comerciales, en las calles doctor Lucio y doctor Navarro de la colonia Doctores, en la delegación Cuauhtémoc. Muchos de los dueños tienen incertidumbre legal.

Hay intestados, hay herencias, entonces todos estamos pasando por una situación aparte de la demolición, del temblor, creo que esto nos está cimbrando más a todos. No sabes la desesperación que tenemos todos porque no tenemos una certeza jurídica”, dice la señora Leticia.

Para atender esta situación jurídica, los notarios de la Ciudad de México ofrecen asesoría gratuita en el teléfono 55-11-18-19. Además, otorgan trámites sin costo o con descuento.

En los temas vinculados a sucesiones de personas que fallecieron en estos lamentables acontecimientos, no se les va a cobrar nada. Será un servicio completamente gratuito en todos los temas vinculados a la sucesión y en los demás temas vinculados de persona que no falleció, pero que se encuentran relacionados con los inmuebles catalogados como afectados, solo se cobrará un 20 por ciento, habrá un 80 por ciento de descuento”, dice Luis Paredes, del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de la CDMX.

El edificio Osa Mayor está en etapa de demolición. Los damnificados también tienen dudas sobre el financiamiento. No saben que pasará después, cuando inicie la reconstrucción.

De manera preliminar se contempla que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) construya una nueva zona habitacional y los dueños deberán pagar a crédito su nuevo departamento.

A raíz de la semana pasada que tuvimos la reunión con el jefe de Gobierno nos dijo, ustedes van con el INVI y el INVI les va a construir. El INVI tiene los recursos para construirles las viviendas. La pregunta de nosotros es ¿si el INVI tiene los recursos y son recursos públicos porque nos van a cobrar?”, dice Samuel Cano, damnificado del sismo del 19 de septiembre. Nosotros construimos y les damos crédito a 30 años sin intereses. El INVI no da nada gratis, son préstamos sin intereses, son prestamos muy accesibles”, explica Raymundo Collins, director general del Invi.

La reconstrucción de Osa Mayor prevé modificaciones para construir un inmueble más grande. A los 14 pisos originales se le agregarán dos más con ocho departamentos, para pasar de 56 que había antes del sismo, a 64. Con la venta de éstos, el Invi recuperará su inversión, sin tomar en cuenta el crédito de 30 años que deberán cubrir los dueños actuales.

La idea es que podamos generar con uno o dos pisos adicionales a los que tenían los edificios normalmente, un apoyo hacia la bolsa de vivienda del Invi, que nos ayude a equilibrar, porque los departamentos los haremos muy similares a lo que tenían las personas antes del 19S”, dice Raymundo Collins, director general del Invi.

Los damnificados tienen otra versión sobre lo que será su nueva propiedad.

Lo que sí nos dijo el Invi ayer es que la obra será entregada en obra gris, solamente terminarían las fachadas, pero al interior de lo que es los departamentos y lo que es de uso común, eso lo tendríamos que terminar nosotros”, señala Samuel Cano.

Con información de FOROtv

MLV