Damnificados del 19S denuncian extorsión de un supuesto Sindicato

En la Unidad Habitacional Los Girasoles Sección III, en la zona de Coapa, delegación Coyoacán, ocho de sus edificios resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre.

Alma Rocío Sánchez, damnificada de la Unidad Habitacional Los Girasoles, se siente angustiada ante la situación de su vivienda, “yo pensaba que estaba solucionado esa parte de mi vida”.

En enero, tras recibir los dictámenes oficiales, empezaron a reconstruir con recursos propios, “porque vimos que no llegaba el recurso federal”, apuntó Rocío.

El lunes pasado, con la visita de seis individuos, se perdió entre los vecinos la poca tranquilidad que las tareas de reconstrucción les habían dado.

Uno de los seis individuos se identificó como integrante del Sindicato de Libertad de Trabajadores de México.

Exigían el dinero para afiliar a su organización a los trabajadores de la obra en reconstrucción; en realidad se trató de una extorsión.

A lo mejor hay que darles menos, hubo gente que lo pensó así, pero otros dijimos no, no hay que darles, no tenemos, de donde vamos a agarrar para darles”, comentó Alma Rocío.