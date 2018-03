Custodios federales laboran en condiciones alarmantes: Renato Sales

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció que las condiciones laborales de los custodios son preocupantes y, en ocasiones, alarmantes porque en algunos casos se sienten moralmente agraviados.

“Lamentablemente no ven suficientemente reconocida su labor y tampoco tienen acceso a mecanismos que faciliten su actividad profesional; se sienten moralmente agraviados, se sienten víctimas de un insulto moral, de la falta de reconocimiento. Un dato terrible que nos debe hacer reflexionar es que 61.4 de los entrevistados consideró que los internos gozan de más derechos que las personas privadas de su libertad”, dijo Renato Sales.

Este viernes se presentó el estudio sobre las “Condiciones de Vida y Trabajo del Personal de los Centros Penitenciarios Federales”.

“Lo que encontramos es que la mayoría 87.5% de los custodios reportó que trabaja jornadas de más de 24 horas. Aunado a los largos trayectos hacia su casa, todo esto implica que los descansos que tienen sean menores a las 48 horas que ellos esperan y que, además, sólo puedan ver a su familia por menos horas y esto genera mucho enojo, mucha frustración, mucho fastidio con el personal”, expuso la doctora Catalina Pérez Correa.

El estudio reporta que:

– 65.44% de los custodios tienen incertidumbre laboral.

– 68.38% temor.

– 60.66% apatía.

– 72.79% enojo.

– 78.68% desconfianza.

– 68.01% desilusión.

En el evento, estuvo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, quien dijo que la Comisión Nacional de Seguridad se encuentra sola para enfrentar este problema.

“Del informe, yo me quedé, además de las malas condiciones, lo que se ha descrito aquí, la dignidad, la afectación etc, me quedé con una sensación de que hay muy poco trabajo técnico, hay poca capacitación técnica, hay poco tiempo para estos efectos y que ustedes, como dependencias, encargadas de estos asuntos están muy solos”, apuntó el ministro José Ramón Cossío.

Para este estudio se realizaron 272 encuestas a diferentes custodios de todo el país.

Con información de Mario Torres.

