Cumplimos el compromiso de estabilidad y crecimiento económico, dice Peña Nieto

Al inaugurar, en Acapulco, Guerrero, la Convención Bancaria número 81, el presidente, Enrique Peña Nieto, aseguró que su Gobierno cumplió con los 10 temas que comprometió a los banqueros hace seis años, cuando era candidato presidencial.

Señaló que hoy, México es un país confiable con una economía estable y un sistema financiero sano.

La verdad es que cuando volteamos hacia atrás, vemos los retos que teníamos, vemos lo que hemos alcanzado, vale la pena decirlo, vale la pena reconocerlo, vale la pena reconocer dónde tenemos todavía retos, dónde tenemos rezagos, dónde no hemos sido suficientemente asertivos, pero hay que demostrar también los buenos resultados, hay que hacer buenas cuentas… para tener un balance objetivo realmente de lo que se ha logrado con la participación de toda la sociedad mexicana, que haciendo bien las cuentas, lo que habremos de permitir, lo que estaremos buscando es que lo bueno siga contando”, afirmó.

El mandatario agregó que gracias a la Reforma Fiscal se logró compensar los ingresos de la renta petrolera, que eran del 39%, y que pasaron, en 2017, a poco más del 16%.

Saben muy bien que de no haberse hecho la Reforma Fiscal… el escenario tan adverso que aquí ya se explicó yo creo que hubiese deparado un destino mucho más difícil y trágico para la economía nacional”, apuntó el presidente.

Mencionó que se avanza en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN):

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, aseguró que para conservar lo alcanzado en materia financiera y económica hay que mantener el rumbo, la disciplina fiscal, la financiera y la monetaria y continuar con la implantación de las reformas.

José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda. (Facebook: Presidencia de la República)

No hay duda, la economía mexicana está bien preparada para el 2018 porque México ha hecho su tarea en materia económica y financiera, en los últimos años… Pero no debemos dar nada por sentado, no bajar la guardia, nuestro pasado y las experiencias internacionales nos demuestran que los desequilibrios financieros pueden llegar de manera repentina y con gran rapidez y que la confianza que ha costado tanto trabajo construir se puede perder rápidamente. Hay que mantener el rumbo”.