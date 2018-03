Cuauhtémoc Blanco se registra como candidato a la gubernatura de Morelos

Cuauhtémoc Blanco Bravo, se registró como candidato a la gubernatura del estado de Morelos por la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Partido Encuentro Social, Movimiento Regeneración Nacional y Partido del Trabajo.

El aún alcalde de Cuernavaca llegó en medio de banda, batucada y porras.

A las 11:45 horas, 6 minutos antes de la cita, arribó al Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Procesos Electorales.

Blanco Bravo habló así del procedimiento ordinario sancionador recién abierto por las autoridades electorales de Morelos.

Pues es lo mismo, van a seguir los mismos ataques. Ustedes vieron, pero, bueno, yo se lo dejo todo a los abogados, siempre he dicho que hay justicia divina y esta es una de ellas, me han hecho, como a la gente, como a mi persona mucho daño y ahora que se pongan a temblar ahora si a temblar y a correr todos los sinvergüenzas que le han hecho daño a la gente y a mi persona. Son trampas de Gayosso, de Graco y de los Yáñez, que son unas personas malas que no tienen escrúpulos, pero ahora si tienen que correr, yo he dicho el que la hizo la tendrá que pagar”, afirmó.