Corrupción e impunidad, hablan Nuño, Zepeda y Polevnsky en Despierta con Loret

Aurelio Nuño, coordinador de campaña de José Antonio Meade; Damián Zepeda, líder nacional del Partido Acción Nacional; y Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, contrastaron ideas en la mesa de Despierta con Loret sobre el futuro de la Fiscalia General, el sistema nacional anticorrupción, el combate a la impunidad y el proceso electoral.

Cuestionados sobre cómo hacer justicia y si la respuesta sería procesar al presidente Enrique Peña Nieto, Damián Zepeda dijo que el PAN busca una justicia sin persecución política, que la enfrente quien haya cometido un delito en el pasado porque, dijo, “actualmente hay justicia selectiva”. Denunció que existe un pacto de impunidad “donde al amigo se le perdona” y puso como ejemplo el caso Odebrecht; dijo que a los enemigos del Estado “se les persigue” y se les inventan cosas.

Por eso, dijo, el PAN quiere una Fiscalía General autónoma e independiente y una verdadera autonomía del Ministerio Público para que persigan los delitos y la corrupción.

Yeidckol Polevnsky aseguró que el PAN usa la propuesta de combatir la corrupción como “un acto publicitario”, porque de acuerdo a las leyes no se puede hacer una investigación en contra del presidente. “Lo hacen como promoción, porque para eso son muy buenos los panistas, la verdad les sale bien hacer shows que no tienen nada que ver con la realidad, prometen lo que no pueden lograr”.

Polevnsky señaló que cuando Morena llegue a la Presidencia, van a trabajar en un proyecto contra la corrupción, “pero no vamos a vender falacias”.

Al respecto, Aurelio Nuño dijo que la clave para combatir la corrupción e impunidad son las instituciones y afirmó que gran parte de la violencia es por la impunidad. Detalló que la mejor manera de combatir la impunidad es tener instituciones fuertes, creíbles, profesionales y “con una visión clara y de Estado de ir en contra de la impunidad”.

Cuestionado sobre la existencia de un pacto de impunidad en el PRI, Aurelio Nuño respondió: “al contrario”. Admitió que hay grandes retos para México hacia adelante en el combate a la corrupción e impunidad, pero también “hay que decir que hemos tenido avances, por ejemplo, el sistema nacional anticorrupción”.

Nuño dijo que afortunadamente la sociedad es cada vez menos tolerante y vemos cada vez más funcionarios procesados por corrupción y eso quiere decir que hay menos impunidad.

Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, retomó la idea relativa a un proceso contra Peña Nieto y dijo que Yeidckol desconoce las leyes porque sí se le puede procesar, “pero ese no es el tema de fondo”. Reiteró que se debe poner fin a la persecución política y a la justicia selectiva. “Si alguien piensa distinto se tiene que respetar, tiene que haber libertad de expresión”.

Zepeda declaró que el problema del combate a la corrupción es que dependía de quién gobernaba, de ahí la reforma en materia anticorrupción, “el problema es que no se ha implementado”. Denunció que no se han designado funcionarios verdaderamente autónomos y que hubo errores en la legislación, pero ahora “vemos quién tiene el compromiso de cambiarlos”.

El líder del PAN aseguró que Anaya propone romper el pacto de impunidad y cualquier persona que cometa un delito lo debe de pagar, por eso hay que cambiar el Artículo 102 y reformar al Ministerio Público para darle autonomía. Cuestionó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para conceder amnistía a quien haya cometido delitos como si fuera “un rey o un emperador, que va a decir a quién se enjuicia, perdón, pero eso es no lo queremos para nuestro país”.

Dijo que el PRI-Gobierno quiere justicia selectiva y recordó que desde la salida de Raúl Cervantes de la PGR seguimos esperando las conclusiones del caso Odebrecht.

Al respecto, Yeidckol Polevnsky respondió que PAN y PRI fueron los que promovieron el pase automático del procurador a la Fiscalía, “lo promovían, Anaya estaba a la cabeza de ello, pero en cuanto algo hubo, no sé qué… entonces hizo una caja negra, hizo una nube de humo y entonces hablaron del fiscal carnal”.

La dirigente nacional de Morena dijo que se pierde toda posibilidad de independencia en las instituciones cuando los partidos nombran a los funcionarios y afirmó que deben ser miembros de la sociedad civil, que no tengan que ver con los partidos. Pidió “no manipular las cosas” y dijo que “lo primero que tendría que hacer Anaya es limpiar su propio expediente”.

Yeidckol señaló que está de acuerdo con Zepeda en que debe haber libertad de expresión, pero recordó que, en el periodo del PAN en el Gobierno, “la persecución fue desmedida” contra Andrés Manuel López Obrador.

Aurelio Nuño contestó que la clave está “en la fortaleza de las instituciones” y en la autonomía del Ministerio Público”. Consideró que es fundamental sacar a la política de la procuración de justicia y tener instituciones fuertes con gente capaz. Destacó que este proceso se logró con “un gran consenso” que hizo el PRI con otros partidos para hacer un nuevo marco institucional que dará mayor fortaleza y capacidad para combatir la corrupción y la impunidad.

Señaló que los argumentos de Damián Zepeda en las últimas semanas “son bastante maniqueos, son argumentos que se manipulan”, porque ellos están generando presión sobre la PGR, dicen que “la Procuraduría se está metiendo, entonces que no nos investiguen, y en el fondo ellos están intentando generar una presión para que no se esclarezca un caso que es fundamental Carlos, que nunca antes había pasado en nuestro país, y que es de vital importancia para esta elección, y es que hoy tenemos un candidato a la Presidencia de la República acusado de lavado de dinero, que es un delito muy grave, y que la Procuraduría, y esa es nuestra exigencia, tiene que hacer su trabajo, en este y en todos los casos, pero este es particularmente importante porque se trata de una persona que quiere gobernar este país y que en tres meses y medio vamos a votar y las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a saber si Ricardo Anaya lavó dinero o no lo hizo”.

Ante este argumento, Zepeda respondió que “Ricardo Anaya es un hombre honesto, íntegro, ¿qué estamos viendo aquí?, la táctica del PRI de siempre, queriendo repetir y repetir una mentira para ver si algo se queda. Quienes son corruptos es el Gobierno federal y por cierto su hoy candidato Meade dice mucho que son ‘dos caras’, pues yo diría ‘dos caras’ ellos, decían que era honesto y salió corrupto, decían que iba a combatir la pobreza y desviaron el dinero de la pobreza precisamente para empresas fantasmas a través de la ‘estafa maestra’. No Carlos, nosotros somos gente honesta, tan somos gente honesta que tenemos tiempo diciendo, ‘sale, vamos a poner ya a un fiscal autónomo, independiente, apartidista’, ¿por qué no han querido?, así de sencillo”.

Zepeda dijo que él lleva varios programas diciendo, en la mesa de Despierta, que se reforme el Artículo 102.

Después tomó un documento y dijo, sobre López Obrador “porque el debate realmente es con él, los del PRI, ya se van… página 74 de su proyecto de nación, dice que él quiere regresar al esquema en donde el presidente de la República nombra libremente a el procurador, eso está mal”.

El líder nacional del PAN señaló que los de Morena no quieren a personas en filas partidistas, “pero cuando tuvo la oportunidad de presentar su disque terna, presentó a gente ligada a él, ese es el problema entre lo que se dice y lo que se hace, hay una gran diferencia”.

Zepeda dijo que la reforma legal para el sistema anticorrupción se hizo muy bien y fue un buen proyecto, “pero la implementación ha sido muy mala, muchos gobernadores han puesto a sus fiscales generales, han puesto a los jueces del tribunal, han puesto todo, por cierto, vamos viendo qué han hecho quienes están hoy compitiendo”.

Sobre Meade, dijo que cuando ha estado a la cabeza de Secretarías de Estado “ha puesto a contralores carnales, trae al mismo contralor en Sedesol, en Hacienda y en Relaciones Exteriores, ¿ese es el tipo de Gobierno que quieren? No creo que funcione.”

Sobre las propuestas de López Obrador, Yeidckol Polevnsky dijo que la terna no se hizo con personas del equipo de AMLO y le dijo a Damián Zepeda que está mal informado.

Agregó que, si hubiera un fiscal del PAN o cualquier otro partido, “no te va a dejar trabajar, nada más ¿por qué?, por instrucción partidista, tiene que elegirse en el momento en que haya un nuevo presidente, mi comentario es, bueno, si tanto interés tienen en hacer esa reforma, ¿por qué no la proponen?, ¿por qué votaron como han votado?”

Polevnsky recordó que se acaba de votar en la Cámara de Diputados la nueva ley de justicia penal y que Morena votó en abstención, porque no están de acuerdo en que, sin órdenes de aprehensión, te puedan entrar a hacer un cateo, “te pueden sembrar lo que se te ocurra, pero lo votó el PAN”.

Aurelio Nuño reiteró que el PAN votó por el sistema actual de la Fiscalía “y lo que nosotros decimos es que ya se actúe, este nuevo marco institucional que creamos, que hicimos de manera conjunta, lo que urge es que se ponga en operación y dejen de poner pretextos”.

Sobre el tema de Ricardo Anaya, Nuño dijo que Damián Zepeda “parece disco rayado” y dijo que los mexicanos tienen derecho a saber si lavó o no dinero “y eso no se acaba diciendo, no es que Ricardo Anaya es muy honesto, y es que es el PRI, y ponen cualquier cantidad de pretextos”.

Destacó los temas que han retomado en la prensa internacional, “yo no sé si ahora van a decir que el periódico ‘El País’ de España es parte también de la Procuraduría. Ricardo Anaya decía que vivía como funcionario público y sabemos que después vivía como príncipe en Atlanta, ¿Y de dónde salió ese dinero Carlos?, pues él dice que compró un terreno por 10 millones de pesos, ¿de dónde salió ese dinero?, dice que de un crédito hipotecario, sería muy bueno que nos mostrara los papeles de ese crédito hipotecario. Dicen que también de un crédito en donde compró supuestamente ese terreno, que nos presenten los papeles. Dicen que con los ahorros, ¿pues con cuáles?, si con lo que decía que ganaba en su 3de3 era inferior de lo que le costaba vivir en Atlanta. Y que expliquen después la supuesta venta de esa nave industrial. Ricardo Anaya, y esa es la gran defensa de sus abogados, así lo publicaron en el periódico Reforma, decía, es que nosotros le vendimos al arquitecto Reyes, que supuestamente es una persona honorable y conocida en Querétaro. No le vendieron a él, en la escritura pública está que le vendieron a un señor López, que era empleado de Barreiro, que es el que hizo la operación de lavado de dinero y que además hoy sabemos que encima falsificaron y el propio contador de Barreiro dice que fue una operación hecha para beneficiar a Ricardo Anaya, que traigan documentos”.

Damián Zepeda también acusó a Aurelio Nuño de parecer disco rayado en torno a las acusaciones de corrupción contra Ricardo Anaya y agregó que el PRI y Morena parecen “nado sincronizado” pues es “más que evidente” que ya pactaron.

El presidente nacional del PAN reiteró que Ricardo Anaya hizo simplemente una compraventa y vendió a una persona solvente, reconocida. Cuestionó a Nuño si cree que es un pretexto hablar de tener en este país un órgano verdaderamente autónomo, que sea el que persiga los delitos.

“Hicimos una gran reforma Aurelio, sí, claro que sí, que venía en una reforma mucho mayor… y en ella se dijo que después iba a haber una legislación secundaria, legislación que tu partido nunca impulsó, por ello luego la sociedad civil nos dijo: ‘oye tiene un error ahí, adelante, hay que reconocer si algo tiene posibilidad de mejorar hay que cambiarlo”, dijo Zepeda pero enfatizó que no entiende por qué el PRI y Morena no lo quieren cambiar.

Insistió en que Ricardo Anaya es un hombre íntegro, una persona transparente y es el político más transparente que existe y acusó a Meade de no tener su declaración pública y no hay dónde revisar de qué vive, cómo vive, cuánto gana. Además, condenó la decisión de la Procuraduría de perdonar a César Duarte.

Sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador de “soltar al tigre” si hay fraude electoral, Yeidckol Polevnsky dijo que se trata de un tema muy simple pues el candidato de Morena es un profundo conocedor de la historia de México y ésta es una referencia sobre lo dicho por Porfirio Díaz cuando se iba del país, estando aún en Veracruz.

Díaz dijo en ese momento, refiriéndose a Francisco I. Madero, quien había llevado una lucha antireeleccionista, que éste ya había soltado al tigre y a ver si ahora podría amarrarlo.

Polevnsky añadió que Andrés Manuel López Obrador piensa: “yo ya me llevé el desgaste en 2006 por el fraude del PAN”, tratando de tranquilizar a la gente para evitar que hubiera una tremenda trifulca.

Según la dirigente nacional de Morena, Felipe Calderón debió haberle agradecido esto a López Obrador pues si hubiera habido una trifulca se habría devaluado la moneda, se habría caído la bolsa y se habría ido la inversión, sin embargo se mantuvo todo tranquilo.

Y ahora Andrés Manuel López Obrador piensa, añadió Polevnsky, que no lo volverá a hacer y si alguien se atreve a hacer un fraude, que resuelva lo que pase.

Aurelio Nuño volvió a acusar a a Damián Zepeda de ignorante y aseveró que José Antonio Meade lleva años haciendo su declaración patrimonial pública, donde muestra qué ha ganado, cómo lo ha hecho. Acusó a Zepeda de nunca presentar documentos para comprobar que Ricardo Anaya es honesto.

Nuño instó a Zepeda a presentar documentos en el próximo programa de Despierta con Loret y reiteró que las acusaciones contra Meade de corrupción en Sedesol son falsas y que el candidato no sólo no tuvo nada que ver con los contratos que se han señalado sino que actuó y que se sancionaron a más de 400 funcionarios donde hubo irregularidades.

Entregó a Carlos Loret de Mola una serie de documentos para probar que las acusaciones son falsas.

Respecto a la declaración de López Obrador sobre “soltar al tigre”, aseguró que se trata de una amenaza y que lo que quiere decir el candidato de Morena es: “como voy a perder, entonces ‘aguas’”.

Según el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, lo que pasó en 2006 fue muy desafortunado y López Obrador no controló a nadie, sino que generó un problema al cerrar Reforma y originar un gran caos en la Ciudad de México, “simplemente porque hizo un berrinche porque no ganó”.

Acusó a López Obrador de no ser un demócrata y de no confiar en las instituciones, y dijo que está preparando el discurso de su derrota electoral.

Damián Zepeda presentó documentos “oficiales, de la Auditoría Superior de la Federación” sobre los supuestos casos de corrupción en Sedesol. Aseguró que Meade pagó al doble, cuando era titular de Sedesol, por baños ecológicos. “Si hubieran ido a Rotoplas a comprar los baños ecológicos les hubiera costado 250 millones de pesos. Pagaron 500 millones de pesos”, dijo Zepeda y presentó un documento.

Sobre el tema del tigre, el presidente nacional del PAN manifestó que por un lado Andrés Manuel López Obrador ya hizo un pacto con el PRI, le manda el guiño de la amnistía anticipada en medio de toda una persecución del Gobierno contra los opositores, del uso de la Procuraduría, del perdón a César Duarte y dice (López Obrador) que Peña Nieto es un gran presidente, pero por otro lado piensa en mandar una amenaza.

Reiteró que existe un pacto entre Morena y el PRI y que esto se verá en la votación para un “auditor carnal”.

Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, dijo estar sorprendida de la forma en la que habla Damián Zepeda porque lo hace “como si supiera” y “no tiene idea de nada, dice sandeces”. Aseguró que no se ha hecho ningún pacto y que ni se necesita hacerlo.

Negó enfáticamente que López Obrador haya amenazado, sino que hizo una referencia. Acusó Nuño y a Zepeda de tergiversar todo y agregó que es un hecho que el PRI y el PAN han votado juntos muchas veces y luego salen a desconocer lo que votaron o hablar en contra de las reformas que votaron.

Señaló que al PRI y al PAN se les da muy bien manejar el tema publicitario y ejemplificó con el viaje de Ricardo Anaya a Alemania, manejado como una visita de Estado, donde se reunió con la canciller Angela Merkel.

Yeidckol Polevnsky aseguró que Anaya realmente fue a un evento partidista de los demócratas cristianos y además fue como presidente del PAN, con tal de “jalar reflectores, a ver si desviaba la atención y entonces dejaban de hablar de su expediente negro éste que tiene”.

Aurelio Nuño puntualizó que el PAN sólo busca argumentos para no abordar la corrupción de Ricardo Anaya y aseguró que las versiones acerca de un pacto entre el PRI y Andrés Manuel López Obrador y Morena “es ridículo”. “Si hay algo opuesto son las visiones de país que tiene Andrés Manuel López Obrador y que tenemos nosotros y son más que evidentes. Ellos están en contra de la reforma energética, nosotros a favor; ellos en contra de la reforma educativa, nosotros a favor. La manera en cómo concebimos al país. Somos los dos puntos más distantes que pueden existir”, dijo y aseguró que el PAN ni a proyecto llega y están hechos bolas con el frente que tienen, “que es más bien un frente inmobiliario”, que no les da para mucho más.

Agregó que lo absurdo es decir que como el PRI y Morena han coincidido eventualmente en alguna votación en el Congreso entonces esto implica que hay un pacto. Dijo que eso es tan maniqueo como aceptar el “argumento maniqueo” de López Obrador de andar hablando del PRIAN. Agregó que algunas veces el PRI ha votado junto con el PAN, como también lo ha hecho con el PRD. Reiteró que votar juntos en el Congreso no te hace tener un pacto.

Damián Zepeda respondió diciendo que por supuesto el PAN ha aprobado las grandes reformas del país pero que lo que no es adecuado es que dos partidos se pongan de acuerdo para defender al exgobernador de Nayarit, que tenía un fiscal relacionado con el crimen.

Añadió que lo que no es correcto es que se pongan de acuerdo para imponer un fiscal carnal como lo quisieron hacer en el Congreso. Hizo un llamado a Morena a no ponerse de acuerdo con el Gobierno para garantizar “un auditor a modo”.

“Lo que no está correcto es que hagan un pacto de impunidad en donde uno le promete al otro amnistía anticipada, que es indebido… y por eso el PRI gobierno está diciendo: ‘bueno, como ya voy a perder, como ya estoy en el hueso pues pacto con quien me está ofreciendo amnistía”, subrayó el presidente nacional del PAN.

Sobre la visita de Ricardo Anaya a Alemania, Zepeda afirmó que éste fue con una líder mundial y no lo hizo como presidente del PAN, además de que lo hizo como un ejemplo internacional de lo que la suma de esfuerzos puede hacer en un país. “Así lo hizo Angela Merkel en Alemania y así lo va a hacer Ricardo Anaya en México”, exclamó Zepeda.

Yeidckol Polevnsky retomó el tema de las elecciones de 2006 y reiteró que Andrés Manuel López Obrador no perdió sino que “se la robaron los panistas”. Dijo tener las pruebas “del nivel de fraude que hicieron ustedes”.

Añadió que las elecciones se roban en las casillas y dijo que en la pasada elección hubo votaciones del 108% ó 114%, cosa que es imposible porque no hay el número de boletas. “Hay fraude” advirtió, e insistió en que sí existe posibilidad de éste porque se hace fraude en las casillas. “Queremos y vamos a vigilar las casillas para evitar cualquier tipo de fraude. Eso es una realidad”, enfatizó la dirigente nacional de Morena.

Aclaró que sí hay muchas diferencias con el PRI pero aseguró que las cosas que están correctas se van a mantener y las cosas incorrectas se van a revisar y se van a corregir.

Dijo que algunas reformas son “infuncionales” y se tendrá que entrar a revisar reforma por reforma, las cuales promovió principalmente Anaya, que salía en las fotos muy sonriente con Peña Nieto, cuando eran los grandes amigos.

Nuño volvió a hacer mención al “autoritarismo” de López Obrador y de “querer dividir al país” y por otro lado, dijo, “tenemos un frente que no pasa de sus contradicciones internas y se la tiene que pasar defendiendo si Ricardo Anaya lavó dinero o no”.

Reiteró que México necesita unidad y que quien tiene la capacidad para dar dicha unidad es José Antonio Meade, “para enfrentar los grandes retos que vienen desde afuera”. Añadió que Meade tiene la capacidad de sostener instituciones fuertes que permitan combatir la corrupción.

Por su parte Damián Zepeda dijo que la unidad está en el 80% de la gente que quiere que el PRI se vaya del Gobierno por “lo mal que han hecho”.

