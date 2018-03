Corea del Norte accedió a no probar misiles hasta ‘nuestra reunión’, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Corea del Norte accedió a no realizar más pruebas de misiles hasta después de las reuniones previstas con el líder Kim Jong Un, en un aparente intento por obtener apoyo de la comunidad internacional para concretar el encuentro.

“Corea del Norte no ha realizado una sola prueba de misil desde el 28 de noviembre del 2017 y prometió no hacerlo hasta que se desarrollen nuestras reuniones. ¡Creo que cumplirán con su promesa!”, escribió Trump en Twitter.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

Los comentarios de Trump coincidieron con las declaraciones de un funcionario surcoreano emitidas el jueves en torno a la posibilidad de conversaciones. Sin embargo, el mandatario estadounidense no mencionó las pruebas nucleares de Corea del Norte en su tuit del sábado.

No quedó claro de inmediato a qué reuniones se refería Trump ni la fecha o el lugar previstos. Esta semana, funcionarios surcoreanos dijeron que el mandatario republicano había aceptado una invitación de Kim para un encuentro en mayo.

La Casa Blanca ha recibido duras críticas por el anuncio de las conversaciones y Trump respondió con la advertencia de que ningún diálogo se llevaría a cabo a menos que Pyongyang tome “acciones concretas” en torno a su programa nuclear.

Trump también acudió a Twitter para indicar que los líderes de China y Japón apoyan sus intentos por sostener un diálogo con Kim Jong Un, incluso pese a que no aclaró los detalles de la eventual reunión ni explicó las condiciones establecidas.

“El presidente Xi me dijo que aprecia que Estados Unidos esté trabajando para resolver el problema diplomáticamente en lugar de ir con la ominosa alternativa. ¡China sigue colaborando!”, afirmó Trump.

Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

Respecto a Japón, Trump dijo que: “Hablé con el primer ministro (Shinzo) Abe, quien está muy entusiasmado por las conversaciones con Corea del Norte”.

Spoke to Prime Minister Abe of Japan, who is very enthusiastic about talks with North Korea. Also discussing opening up Japan to much better trade with the U.S. Currently have a massive $100 Billion Trade Deficit. Not fair or sustainable. It will all work out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

El viernes, Trump dijo que un acuerdo con Corea del Norte “se está gestando y será, de ser concretado, un pacto muy bueno para el mundo. El momento y el lugar aún no se han determinado”.

Las publicaciones de Trump en Twitter se produjeron tras una rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien dijo que el mandatario no sostendría una reunión “sin que se tomen acciones y medidas concretas por parte de Corea del Norte, de modo que, de hecho, haya beneficios”.

Con información de Reuters

LHE