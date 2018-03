Confirman cuatro muertos por derrumbe de puente en Miami

Las autoridades de Florida revelaron que por lo menos cuatro personas murieron tras el derrumbe de este jueves de un puente peatonal, recién instalado sobre la calle ocho y que dejó varios heridos.

En una rueda de prensa ofrecida esta noche, el jefe del Departamento de Bomberos del condado Miami-Dade, David Downey, confirmó que el “trágico suceso” se cobró la vida de cuatro personas y que otras nueve fueron trasladadas a hospitales locales.

En Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció sus condolencias y oraciones para las víctimas del accidente.

El mandatario agradeció el trabajo de los cuerpos de rescate.

Continuing to monitor the heartbreaking bridge collapse at FIU – so tragic. Many brave First Responders rushed in to save lives. Thank you for your courage. Praying this evening for all who are affected.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de marzo de 2018