Conago e INE firman declaración para la democracia y legalidad 2018

Este martes, realizó la firma de la Declaración por la Democracia y la Legalidad en el Proceso Electoral de 2018, entre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, una especie de pacto de civilidad.

El evento se llevó a cabo en la sede del Instituto Nacional Electoral.

Presente en el evento, Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), alertó a autoridades y actores políticos sobre los riesgos de la información falsa con miras las elecciones del próximo 1 de julio.

En su mensaje, la magistrada presidenta pareció hacer referencia al caso de la consultora Cambrige Analytica y el presunto mal uso de los datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook para influir en las elecciones de Estados Unidos en 2016.

Cuidemos todos, la calidad de la información, en particular la que damos a la ciudadanía, así como corregir aquella que circule y que sea inexacta o falsa. El mundo digital en el que vivimos, que ha transformado la manera de comunicar e informarnos, pero no siempre para bien, como ahora estamos viendo para varias investigaciones que están ocurriendo, particularmente en Europa, afectando incluso la privacidad y datos personales de millones de ciudadanos. En nuestro ámbito de competencia cuidemos que esto no suceda en este proceso”, explicó Janine Otálora, presidenta del TEPJF.